Платить онлайн на российских сайтах станет сложнее из-за санкций



Из-за перехода на новый сертификат безопасности оплата товаров и услуг через сервисы «Сбербанка» могут стать недоступны. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, на сайтах крупных магазинов и ритейлеров во время оплаты товаров начали появляться новые предупреждения. Покупатели «Связного», «Детского мира», «Леруа Мерлен» и других магазинов теперь видят оповещение о том, что скоро им придется установить на свой компьютер сертификат Минцифры. В противном случае оплата может работать нестабильно, либо не работать вовсе.



Дело в том, что из-за санкций некоторые российские компании вынуждены переходить с зарубежных стандартизированных TLS-сертификатов на российский, выпущенный Минцифры. Далеко не все браузеры и устройства разрешают установку сторонних TLS, да и самим пользователям зачастую не хочется этого делать.



Текущий бельгийский сертификат, выданный «Сбербанку» для эквайринга, действует лишь до 15 февраля, после чего банку придется переводить свой сервис оплаты покупок на отечественный TLS. Как следствие, покупатели, которые не установили сертификат от Минцифры, просто не смогут совершать покупки.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», полагают, что необходимость установки российского TLS отпугнет покупателей, поэтому магазины будут искать альтернативы эквайрингу от «Сбербанка». Например, они могут продвигать оплату через СБП. Однако с этим тоже есть трудность: при оплате обычным способом покупатель получает кэшбэк, а при использовании СБП — ничего. Скорее всего, магазины просто перейдут на другой эквайринг, либо будут использовать СБП и при этом предоставлять клиентам дополнительные бонусы.