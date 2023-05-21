Платный поисковик от экс-сотрудников Google закрылся. Он оказался никому не нужен





Американский стартап Neeva, запущенный бывшими сотрудниками Google, объявил о закрытии своей поисковой системы. Она работала на платной основе и была лишена рекламы и жучков, которые следили бы за пользователями.



Поисковик Neeva перестанет работать 2 июня этого года. Разработчики указывают, что не так сложно создать качественную поисковую систему, как привлечь к ней пользователей. Они также отметили, что полноценно конкурировать с Google и другими поисковиками не представляется возможным, поскольку они по умолчанию используются в самых популярных браузерах.



Neeva запустили летом 2021 года с обещанием отсутствия рекламы и защиты личных данных. Цена подписки — $4,95 в месяц. Самой главной проблемой было убедить пользователей платить за использование этого продукта. В понимании людей, поисковая система не может быть платной, поскольку все такие проекты бесплатные.



Стартап Neeva после закрытия поисковой системы сосредоточится на разработке продуктов с использованием нейросетей и искусственного интеллекта. Первый проект будет связан с созданием языковых моделей, то есть сможет генерировать тексты примерно так же, как ChatGPT.

