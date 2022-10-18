YouTube Premium

Высокое качество на YouTube может стать платным. А для россиян — вообще пропасть

Олег

YouTube


Видеохостинг YouTube завершил эксперимент с переводом 4K-видео в Premium-доступ. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.

Речь идет о недавних переменах в процессе просмотра видео, которые появились у некоторых пользователей YouTube. В частности, люди жаловались, что при выборе качества ролика вариант 4К отображался с пометкой Premium и выбрать его без активной подписки было невозможно. При этом 1080p и 1440p всё еще оставались доступны всем желающим.

Тогда Google сообщила, что проводит эксперимент, после чего удалила из Twitter эти разъяснения. Теперь же компания опубликовала новое заявление: тестирование завершено, и каждый желающий сможет поделиться своим мнением относительно целесообразности перевода выбора 4К-разрешения в Premium.

Стоит отметить, что Google ничего не говорит о своем окончательном решении — прекращение эксперимента вовсе не означает, что функция не будет внедрена в ближайшие недели. Для россиян перевод 4К-качества в премиум-доступ фактически будет означать его полную недоступность на платформе, поскольку с весны 2022 года в РФ невозможно оформить подписку YouTube Premium. Если вы хотите повлиять на решение компании, оставьте свой отзыв — инструкция есть по ссылке.

1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Как воспользоваться новыми виджетами YouTube на iPhone. Очень удобно!
Нашли копеечную зарядную подставку для iPhone с AliExpress — она незаменима для просмотра видео
Как слушать ролики с YouTube в фоновом режиме без Premium-подписки

Рекомендации

Рекомендации

Как сделать свои стикеры для Telegram прямо со смартфона. Пошаговый гайд
AliExpress нагло завысил все цены. Не спешите с покупками
Как отключить подорожавшие СМС-уведомления в «Сбербанке» и ВТБ
В России обвалилась цена на MacBook Air с чипом M1. Забирайте, пока в наличии!

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+24
NYX
На Плати.ру год стоит 1000р на ваш акк.
Сегодня в 12:10
#
+325
Geek
Вообще наплевать. Смотрю как есть. Видно хорошо и слышно тоже.
2 часа назад в 13:03
#
+46
ProLogic6
через год: мы вводим плату за видеоряд а бесплатно слушай видео в аудио
2 часа назад в 13:08
#