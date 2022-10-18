Высокое качество на YouTube может стать платным. А для россиян — вообще пропасть

Видеохостинг YouTube завершил эксперимент с переводом 4K-видео в Premium-доступ. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании.
Речь идет о недавних переменах в процессе просмотра видео, которые появились у некоторых пользователей YouTube. В частности, люди жаловались, что при выборе качества ролика вариант 4К отображался с пометкой Premium и выбрать его без активной подписки было невозможно. При этом 1080p и 1440p всё еще оставались доступны всем желающим.
Тогда Google сообщила, что проводит эксперимент, после чего удалила из Twitter эти разъяснения. Теперь же компания опубликовала новое заявление: тестирование завершено, и каждый желающий сможет поделиться своим мнением относительно целесообразности перевода выбора 4К-разрешения в Premium.
Стоит отметить, что Google ничего не говорит о своем окончательном решении — прекращение эксперимента вовсе не означает, что функция не будет внедрена в ближайшие недели. Для россиян перевод 4К-качества в премиум-доступ фактически будет означать его полную недоступность на платформе, поскольку с весны 2022 года в РФ невозможно оформить подписку YouTube Premium. Если вы хотите повлиять на решение компании, оставьте свой отзыв — инструкция есть по ссылке.