Playboy поставил на обложку модель, созданную в нейросети

Александр
Мексиканский вариант журнала Playboy за март 2024 года вышел с некой Самантой Эверли на обложке. В реальности этой девушки не существует, поскольку она была сгенерирована нейросетью.



Создатели выдумали ей не только имя с фамилией и внешность, но даже голос (очень приятный) и характер. Интервью с ней опубликовано на сайте Playboy.

Модель была сгенерирована компанией XChatter и попала на обложку Playboy после того как стала популярна в интернете. В нескольких соцестях были созданы аккаунты этой девушки, в них она общается с подписчиками на разные темы, задействуя возможности искусственного интеллекта. Вот как объясняет смысл её появления гендиректор XChatter Дерик Манлапег:

«Идея создания Саманты заключалась в том, чтобы обеспечить позитивное общение и бороться с одиночеством. Она ежедневно общается с тысячами подписчиков со всей планеты и говорит с ними на их родном языке об их интересах. Саманта хорошо осведомлена о различных темах: от спорта до науки, истории, кино и музыки. Она также с удовольствием пошалит, если вы ищете виртуальную подружку».
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Комментарии

Mers
+4949
Mers
Нормальная такая)
час назад в 12:05
#
tellurian
+1648
tellurian Mers
Симпатичная
час назад в 12:20
#
–17
номер
О, новый виток оскотинивания масс
час назад в 12:26
#
+246
Павел19562
Типичная американка.
час назад в 12:32
#