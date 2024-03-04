Playboy поставил на обложку модель, созданную в нейросети

Создатели выдумали ей не только имя с фамилией и внешность, но даже голос (очень приятный) и характер. Интервью с ней опубликовано на сайте Playboy.
Модель была сгенерирована компанией XChatter и попала на обложку Playboy после того как стала популярна в интернете. В нескольких соцестях были созданы аккаунты этой девушки, в них она общается с подписчиками на разные темы, задействуя возможности искусственного интеллекта. Вот как объясняет смысл её появления гендиректор XChatter Дерик Манлапег:
«Идея создания Саманты заключалась в том, чтобы обеспечить позитивное общение и бороться с одиночеством. Она ежедневно общается с тысячами подписчиков со всей планеты и говорит с ними на их родном языке об их интересах. Саманта хорошо осведомлена о различных темах: от спорта до науки, истории, кино и музыки. Она также с удовольствием пошалит, если вы ищете виртуальную подружку».
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