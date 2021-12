«Обзор» — разделен на две вкладки «Подборки» и «Доски». На первой собираются популярные, рекомендуемые, новые и предстоящие релизы. На второй представлены редакционные и пользовательские подборки.

Веду статистику просмотренных и ожидаемых фильмов/сериалов в приложении Must. Давно ждал аналога для игр и случайно наткнулся на Playsit в App Store. Сервис позволяет выставлять игровым проектам, писать небольшие рецензии и вести лист ожидания, а еще у него очень приятный интерфейс.Playstit позволяет создавать профиль несколькими способами. Есть, в том числе авторизация с помощью Apple ID и Facebook. В настройках можно заполнить информацию о себе и прикрепить ссылки на аккаунты в Steam, PlayStation, Xbox, Instagram, Twitter, Telegram и другие соцсети.Свою библиотеку можно организовать с помощью функции импорта каталогов из Steam и PlayStation. Я пока добавляю пройденные и ожидаемые игры вручную, постепенно выставляя оценки завершенным.В нижней части интерфейса Playsit размещены пять кнопок основных разделов:В целом интерфейс приложения работает очень плавно с приятными анимациями. Система оценок аналогична сервису Must — десятибалльная шкала с возможностью оставить рецензию.В карточке игры отображаются платформы, на которых выходил тайтл, общий рейтинг на платформе, отзывы, информация, скриншоты, трейлеры и система тегов. Помимо этого, в нижней части есть рекомендация похожих проектов.В приложении есть донат, куда же без него к концу 2021 года. На самом деле это ненавязчивая штука, открывающая дополнительную функциональность. Всеми основными возможностями Playsit можно пользоваться абсолютно бесплатно без каких-либо ограничений.Покупка статуса Plus за 549 рублей — это возможность поддержать разработчиков. В качестве поощрения пользователи получают возможность публиковать свои «Доски» на главной, персонализацию профиля с помощью уникальных статусов, отсутствие рекламы в викторинах и бонусы для неё. Покупка единоразовая — никаких подписок.Из минусов — приложение Playsit доступно пока только пользователям iOS. Версию для Android обещают выпустить позже. Найти меня в сервисе можно по нику @glyamin