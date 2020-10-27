20 years ago today PlayStation 2 launched in North America. Favorite PS2 game? pic.twitter.com/v35xsbN5n0 — Sony (@Sony) October 26, 2020







PS2 получила поддержку формата DVD, что позволяло использовать её также и в качестве медиаплеера. Также у второй PlayStation была поддержка обратной совместимости с играми оригинальной PS. Sony поддерживала устройство в течение 13 лет и только в 2013 году её производство было полностью прекращено.За все время существования было продано более 155 миллионов штук PlayStation 2. К сожалению, текущему поколению в лице PS4 так и не удалось догнать этот результат и в итоге она разошлась тиражом в более 110 миллионов консолей. В этой заметке хотелось бы вспомнить самые интересные игры для PS2.Большинство геймеров считают вторую часть культовой серии Resident Evil самой запоминающейся, но мне хотелось бы отметить именно третью часть, поскольку запомнился главный антагонист — Немезис. До сих пор вспоминается первая встреча с ним возле полицейского участка Раккун-сити.Тактический шутер от третьего лица. На старте было доступно три ранга бойцов и еще дополнительные два открывались по мере прохождения. SOCOM слегка опередил время и заложил стандарты милитари-шутера, а еще у него был довольно популярный многопользовательский режим.Игра от студии Konami в жанре survival horror вышла изначально на PlayStation 2, но позднее была портирована и на другие платформы. Сиквел был почти не связан сюжетно с оригинальной игрой, но атмосферно во многом её обходил, во многом благодаря великолепному саундтреку от Акиры Ямаоки.В подборке самых запоминающихся игр для PlayStation 2 было бы сложно обойти серию God of War и её первую часть от студии Santa Monica, которая подарила нам историю Кратоса. На мой взгляд, франшиза максимально раскрылась с перезапуском на PS4, поскольку сюжет стал глубже и появились новые игровые механики.Расскажите в комментариях о своих любимых играх для PlayStation 2.