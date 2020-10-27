PS2 получила поддержку формата DVD, что позволяло использовать её также и в качестве медиаплеера. Также у второй PlayStation была поддержка обратной совместимости с играми оригинальной PS. Sony поддерживала устройство в течение 13 лет и только в 2013 году её производство было полностью прекращено.
За все время существования было продано более 155 миллионов штук PlayStation 2. К сожалению, текущему поколению в лице PS4 так и не удалось догнать этот результат и в итоге она разошлась тиражом в более 110 миллионов консолей. В этой заметке хотелось бы вспомнить самые интересные игры для PS2.
20 years ago today PlayStation 2 launched in North America. Favorite PS2 game? pic.twitter.com/v35xsbN5n0— Sony (@Sony) October 26, 2020
Resident Evil 3
Большинство геймеров считают вторую часть культовой серии Resident Evil самой запоминающейся, но мне хотелось бы отметить именно третью часть, поскольку запомнился главный антагонист — Немезис. До сих пор вспоминается первая встреча с ним возле полицейского участка Раккун-сити.
SOCOM II
Тактический шутер от третьего лица. На старте было доступно три ранга бойцов и еще дополнительные два открывались по мере прохождения. SOCOM слегка опередил время и заложил стандарты милитари-шутера, а еще у него был довольно популярный многопользовательский режим.
Silent Hill 2
Игра от студии Konami в жанре survival horror вышла изначально на PlayStation 2, но позднее была портирована и на другие платформы. Сиквел был почти не связан сюжетно с оригинальной игрой, но атмосферно во многом её обходил, во многом благодаря великолепному саундтреку от Акиры Ямаоки.
God of War
В подборке самых запоминающихся игр для PlayStation 2 было бы сложно обойти серию God of War и её первую часть от студии Santa Monica, которая подарила нам историю Кратоса. На мой взгляд, франшиза максимально раскрылась с перезапуском на PS4, поскольку сюжет стал глубже и появились новые игровые механики.
Расскажите в комментариях о своих любимых играх для PlayStation 2.
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