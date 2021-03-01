





По данным китайских СМИ, местные хакеры взломали прошивку PlayStation 5, модифицировали её и разогнали встроенную видеокарту. Это будто бы позволило использовать игровую консоль для майнинга криптовалюты Ethereum с производительностью даже выше, чем у топовой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080.Майнеры якобы добились пиковой производительности в 99 мегахэшей в секунду при энергопотреблении мощностью 211 ватт. В PlayStation 5 используется кастомный видеочип производства AMD, теоретическая производительность которого без разгона не должна превышать 50 мегахэшей в секунду.Хакеры утверждают, что им удалось снять ограничения и задействовать скрытые ресурсы консоли. При этом они не приводят подробностей о том, как им удалось модифицировать прошивку. Пользователи соцсетей предположили, что чип консоли объединён с процессором и более эффективно взаимодействует с общим пулом памяти или хакеры максимально разогнали чип, поскольку им не нужно беспокоиться об акустическом комфорте.Как выяснилось, «хакеры» пошутили над СМИ. На фотографии, выведенной на экран, отображается QR-код, при расшифровке которого появляется надпись «Такого ПО не существует, ха-ха».