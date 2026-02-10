PlayStation 5 Pro и Steam Deck стоят просто копейки. Вышла консоль Ayaneo Next 2 за $4299







Китайский бренд Ayaneo решил доказать, что нет предела тому, насколько громоздкими и невероятно дорогими могут быть портативные игровые ПК. Встречайте: Ayaneo Next 2 — портативная консоль на Windows со 128 ГБ оперативки и 2 ТБ памяти.

Ayaneo Next 2 оснащена 9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1504 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Чтобы оценить все это в перспективе, дисплей Next 2 более чем на 1,5 дюйма больше, чем у Steam Deck OLED, и даже больше, чем 8,8-дюймовая панель Lenovo Legion Go 2. Внутри установлен процессор AMD Ryzen AI Max+ 395, который питается от батареи ёмкостью 115 Вт·ч. Для понимания, даже в 16-дюймовом MacBook Pro аккумулятор меньше — всего 100 Вт·ч.По данным Ars Technica, весит потативка около 1424 г, что более чем в два раза превышает вес очень тяжелой Xbox ROG Ally X. Если вы подумываете о покупке такой штуки, вам, скорее всего, стоит заняться спортом.Среди прочих особенностей девайса — два тачпада, джойстиками с датчиком Холла, 8-позиционная крестовина и четыре настраиваемых лепестка сзади. Базовая модель с чуть менее мощным процессором Ryzen AI Max 385, 32 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ стоит $1999 долларов. За версию с Ryzen AI Max+ 395, 128 ГБ оперативки и 2 ТБ встроенной памяти придется отдать $4299. На фоне этого комплект из PS5 Pro, Xbox Series X, Steam Deck и Nintendo Switch 2 выглядит очень дешёвым.