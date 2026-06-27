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PlayStation отберет у пользователей свыше 500 купленных фильмов
Ни фильмов, ни денег.
Об этом рассказал пользователь X с ником somatyk. В полученном письме компания предупредила, что с 1 сентября 2026 года из PlayStation Store исчезнет ряд популярных фильмов и сериалов, а уже купленные цифровые копии перестанут открываться. Всего в списке насчитывается 551 проект, среди которых: «Сердце Ангела», «Апокалипсис сегодня», «Зловещие мертвецы», «Горец», «Рэмбо», «Теккен», «Терминатор 2», «Робокоп», «Обитель зла» и другие.
Причиной сокращения стало истечение лицензионного договора с киностудией StudioCanal France. Полный список фильмов и официальное предупреждение появились на сайте PlayStation.
Пользователь отмечает, что не нашел в письме и на сайте предложения о компенсации, но оценил, бросающийся в глаза слоган компании Play Has No Limits — «Игра без границ».
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