PS Plus

Sony запустила акцию, в рамках которой, начиная с 17 по 31 января подписку PlayStation Plus на один месяц можно приобрести со 50-процентной скидкой. В данный момент её стоимость составляет 249,5 рубля, вместо 499 рублей. Акция действует только в онлайн-магазине PS Store.

Акцией могут воспользоваться только пользователи, у которых отсутствует активная подписка. Стоит отметить, что после покупки месяца PS Plus со скидкой, включается автоматические продление и по истечению месяца подписка будет продлена по обычной стоимости. Отключить эту функцию можно в любое время.

Напомним, подписка PS Plus открывает доступ к бесплатным играм месяца, многопользовательской игре, эксклюзивным скидкам, а также к возможности использования облака для игровых сохранений.



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