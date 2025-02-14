Плохие новости: Samsung конкретно кинула владельцев старых флагманов Galaxy с обновлением One UI 7.0

Фархад

S23

Инсайдер под ником tarunvats33 поделился в сервисе микроблогов X информацией об очередном переносе релиза обновления One UI 7.0 на базе Android 15 для владельцев смартфонов Samsung Galaxy.

По данным источника, компания не планирует ограничиваться четырьмя бета-версиями, и уже готовится выпустить пятую сборку в марте, шестую — в апреле, а стабильную — к маю. Причём речь идёт только о серии Galaxy S24. Получается, что Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold и Flip получат Android 15 летом — как раз к релизу Android 16.

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К сожалению, эту информацию также подтвердил Ice Universe, у которого есть источники внутри компании Samsung. Он же сообщил, что южнокорейский бренд решил отменить выпуск обновления One UI 7.1, чтобы пораньше выпустить One UI 8.0.
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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Volnorez Uraganov
+26
Volnorez Uraganov
Че то к маю быстро как то ,давай уже года через два ,что б 10 версию поскорей выпустить )) а то 8 как то несерьезно
39 минут назад
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Anatoly076
+310
Anatoly076
Сегодня забирал заказ в одном розничном магазине, на стенде стоял S25 ultra. Ну вроде быстрый, четкий. Ну со стороны вроде приятный. Но дисплей как будто выцвел, с оттенками матовости. Вес вообще пушинка, если честно даже расстроился, ну блин 150 000 рублей а в руке как пластиковая коробка. Дизайн конечно лучше чем был — «субъективно».
28 минут назад
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