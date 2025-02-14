Плохие новости: Samsung конкретно кинула владельцев старых флагманов Galaxy с обновлением One UI 7.0







Инсайдер под ником tarunvats33 поделился в сервисе микроблогов X информацией об очередном переносе релиза обновления One UI 7.0 на базе Android 15 для владельцев смартфонов Samsung Galaxy.

Инсайдер под ником tarunvats33 поделился в сервисе микроблогов X информацией об очередном переносе релиза обновления One UI 7.0 на базе Android 15 для владельцев смартфонов Samsung Galaxy.

По данным источника, компания не планирует ограничиваться четырьмя бета-версиями, и уже готовится выпустить пятую сборку в марте, шестую — в апреле, а стабильную — к маю. Причём речь идёт только о серии Galaxy S24. Получается, что Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold и Flip получат Android 15 летом — как раз к релизу Android 16. По данным источника, компания не планирует ограничиваться четырьмя бета-версиями, и уже готовится выпустить пятую сборку в марте, шестую — в апреле, а стабильную — к маю. Причём речь идёт только о серии Galaxy S24. Получается, что Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy Z Fold и Flip получат Android 15 летом — как раз к релизу Android 16. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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К сожалению, эту информацию также подтвердил Ice Universe, у которого есть источники внутри компании Samsung. Он же сообщил, что южнокорейский бренд решил отменить выпуск обновления One UI 7.1, чтобы пораньше выпустить One UI 8.0.