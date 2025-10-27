Top.Mail.Ru

Плюс одна фобия: сотням китайских машин ГИБДД отказывает в постановке на учет

Олег

Фото: Hongqi

Фото: Hongqi

В сети распространяются жалобы владельцев новеньких кроссоверов Hongqi HS5 и HS7, которые не получается поставить на учет в ГИБДД. Об этом пишет Mash.

Согласно источнику, в ходе осмотра перед государственной регистрацией инспекторы ГИБДД в МСК и Санкт-Петербурге просвечивают таблички с VIN-номером с помощью ультрафиолетовой лампы и находят на них дефекты. В результате машины с «кустарно наклеенными» табличками отправляются сначала на стоянку ОВД, а потом на экспертизу, которая длится месяцами. Сообщается, что пострадали около тысячи владельцев «китайских роллс-ройсов».

Представители Hongqi заявляют, что «официально импортированные автомобили Hongqi изготовлены и ввезены в Российскую Федерацию с соблюдением всех применимых требований». Также они отвечают пострадавшим следующее: «Мы сожалеем, что вы столкнулись с данной ситуацией и не видим объективных причин в отказе от постановки автомобиля на учет. Мы ведём взаимодействие с государственными органами по данному вопросу»

Источник:
Mash
