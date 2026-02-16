Top.Mail.Ru

Плюсы и минусы Lada Iskra по сравнению с китайскими авто

Олег
Фото: Lada

Iskra — самая свежая массовая модель «АвтоВАЗа», которая изначально задумывалась как замена Granta. Однако, пока машина создавалась, времена изменились, и Iskra продается рядом с Granta, став на одну ступень повыше.

Как пишет ресурс «Китайские автомобили», «Искра» не стала супердешевым авто, при этом в «пустой» базовой конфигурации конкурентов у нее нет — за 1,277 млн рублей среди «китайцев» ничего не купить даже близко. Формально существует Kaiyi E5 за 1,22-1,55 млн, но она уже не производится, распродаются остатки. То есть новый автомобиль за 1,3 млн — это безаппеляционно только «АвтоВАЗ».

Если же взять топовый седан за 1,7 млн или SW Cross за 1,657-1,85 млн рублей, то здесь уже есть из чего выбрать. Например:

  • Седан Changan Alsvin (1,89 — 2,12 млн руб)
  • Седан Belgee S50 (1,9 — 2,03 млн руб)
  • Кроссовер Tenet T4 (2,04 млн руб)
  • Кроссоверы Haval M6 / Jolion (от 2 млн руб)
  • Москвич 3 (1,73-2,04 млн руб).


Фото: Lada

Плюсы Lada Iskra
  • Кузов универсал и много конфигураций. Китайские бренды в основном завозят для модели один кузов, а также пару версий мотора и коробки. «Искра» доступна в большем спектре вариаций.
  • Адаптация для РФ. Iskra полностью (или почти) оцинкована, дорожный просвет у нее выше, есть опции подогрева всех сидений, руля, форсунок омывателя и ветрового стекла.
  • Ремонт. Починить любую Lada в РФ обычно проще и дешевле, чем авто китайского бренда — запчасти есть в наличии, в них не заложена международная доставка, сторонние вендоры производят много аналогов.

Минусы Lada Iskra:
  • Материалы салона. Жесткий пластик против мягких накладок и более премиальных материалов у «китайцев».
  • Качество сборки. Первые покупатели «Искры» жаловались на перепутанные предохранители, нерабочие омыватели, скрип и люфт водительского сиденья, зависания мультимедиа.
  • Езда. В зависимости от партии попадаются «Искры» с излишне жесткой и шумной подвеской, особенно в версии SW Cross. Пользователи жаловались на нелогичную настройку руля и нелинейную реакцию колес на него. Мотор называют недостаточно динамичным, даже когда это 16-клапанник.
  • Опции и оснащение. Ручник во всех версиях механический, мало подушек безопасности, отсутствие климат-контроля, бесключевого доступа и кнопки «старт-стоп». Обивка сидений всегда тканевая, регулировки — механические. 

