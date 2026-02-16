Плюсы и минусы Lada Iskra по сравнению с китайскими авто

Iskra — самая свежая массовая модель «АвтоВАЗа», которая изначально задумывалась как замена Granta. Однако, пока машина создавалась, времена изменились, и Iskra продается рядом с Granta, став на одну ступень повыше.

