По всей России начал работать новый сервис такси — все поездки дешевле конкурентов

В России заработал сервис такси Fasten. Об этом пишет ТАСС. Ранее сервис уже анонсировали как ориентированный на молодую аудиторию и любителей кататься подешевле — тарифы тут на 10% ниже, чем в «Яндекс Такси».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides