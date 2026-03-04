По всей России начал работать новый сервис такси — все поездки дешевле конкурентов

Фото: Яндекс
В России заработал сервис такси Fasten. Об этом пишет ТАСС. Ранее сервис уже анонсировали как ориентированный на молодую аудиторию и любителей кататься подешевле — тарифы тут на 10% ниже, чем в «Яндекс Такси».
«3 марта сервис такси Fasten заработал в более чем 300 городах России. Он ориентирован на тех, кто регулярно передвигается на такси и хочет решать эту задачу максимально просто - без дополнительных сервисов на экране приложения», — пресс-служба.
Начать пользоваться такси можно через приложение Fasten RU с логотипом ярко-синего цвета и буквой F. Издание Cnews пишет, что это глубоко переработанное приложение Uber RU, а Fasten будет постепенно заменять Uber в течение 2026 года.
Сейчас там доступны тарифы Share, Fasten, Comfort, Comfort+ и Business. Минималка по Москве стартует от 170 рублей за 3 минуты и 1 км пути, далее расчет 11,7 рублей за минуту и километр. Цена зависит от текущего спроса и количества свободных водителей.