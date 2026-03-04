Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

По всей России начал работать новый сервис такси — все поездки дешевле конкурентов

Олег
Фото: Яндекс

В России заработал сервис такси Fasten. Об этом пишет ТАСС. Ранее сервис уже анонсировали как ориентированный на молодую аудиторию и любителей кататься подешевле — тарифы тут на 10% ниже, чем в «Яндекс Такси». 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«3 марта сервис такси Fasten заработал в более чем 300 городах России. Он ориентирован на тех, кто регулярно передвигается на такси и хочет решать эту задачу максимально просто - без дополнительных сервисов на экране приложения», — пресс-служба. 

Начать пользоваться такси можно через приложение Fasten RU с логотипом ярко-синего цвета и буквой F. Издание Cnews пишет, что это глубоко переработанное приложение Uber RU, а Fasten будет постепенно заменять Uber в течение 2026 года. 

Сейчас там доступны тарифы Share, Fasten, Comfort, Comfort+ и Business. Минималка по Москве стартует от 170 рублей за 3 минуты и 1 км пути, далее расчет 11,7 рублей за минуту и километр. Цена зависит от текущего спроса и количества свободных водителей. 

1
Источник:
ТАСС
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как изменится жизнь в РФ с марта: цензура в кино, блокировка связи и вывески на русском
Минтранс расширил список автомобилей для такси: в перечне «китайцы» и новая «Волга»
В России появится совершенно новый вид такси — райдхейлинг

Рекомендации

Рекомендации

Лучшие приложения на замену заблокированным звонкам в FaceTime, WhatsApp* и Telegram
В Google Chrome появилась небольшая, но суперудобная функция. Вот как включить
Вышел Telegram 12.2.2 с двумя долгожданными функциями
Самый популярный техноблогер в мире выбрал лучшие смартфоны 2025 года

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+51
sharpmaind
Да прям, новый, обновили приложение убера и на те новый сервис, те же яйца, только сбоку. Маркетинг так себе…
Сегодня в 10:34
#
+349
Monder sharpmaind
Только хотел написать. Тот же Яндекс, только вернули во время без рекламы, баллов Плюса и прочих обвесов
2 часа назад в 11:51
#