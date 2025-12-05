Объявлены победители конкурса мобильной фотографии restore:mobile photo awards 2025





Сеть магазинов техники и электроники restore: объявила имена и работы победителей ежегодного конкурса restore:mobile photo awards 2025. На конкурс было подано боле 7000 работ, среди которых были снимки и профессионалов, и любителей.

«Уже более 10 лет в рамках проекта restore:digital art мы поддерживаем диджитал-креаторов, цифровых художников, вдохновляем и объединяем всех, кому интересно современное искусство. Конкурс restorer: mobile photo awards доказал — все большее количество людей вдохновляются этим направлением и приобщаются к нашему сообществу. Благодарим участников конкурса мобильной фотографии и будем рады вновь пригласить всех к участию в следующем году» — поделилась Ирина Зуева, директор по маркетингу дивизиона электроники Inventive Retail Group (restore:, Samsung).

В этом году конкурс, нацеленный на развитие и популяризацию мобильной фотографии как полноценного направления современного искусства, помощь талантливым авторам и поиск свежих визуальных языков, проводился c 22 октября по 27 ноября. Всего на конкурс с темой «Здесь и сейчас. Жизнь в моменте» было подано более 7000 работ, прошедших модерацию. Участники размышляли о ценности настоящего момента и запечатлели мгновения, которые, сплетаясь, образуют уникальную канву жизни. Помимо основной темы работы можно подать в специальную номинацию «Лучшая архитектурная фотография» от партнера проекта A-House, с которым restore: начал масштабное сотрудничество. Участие в конкурсе было бесплатным и открытым для всех желающих — как для признанных профессионалов, так и для увлеченных любителей.1 место: Ольга Ладо, «Папа и сын»2 место: Илья Тихановский, «Солитер»3 место: Егор Юнгин, «Окно»1 место: Apple iPhone 17 Pro Max 2 ТБ2 место: Apple iPhone 17 Pro 1 ТБ3 место: Samsung Galaxy S25 Ultra 12 + 512 ГБ1 место: Екатерина Нуждина, «Зарисовки туриста»2 место: Сергей Виноградов, «Вертикаль»3 место: Анна Больгер, «Башня созерцания»Победители в спецноминации от A-House получат возможность экспозиции в культурном пространстве A-House. Победители также получат дополнительные призы от партнеров конкурса «Перспектива» и «Синхронизация». Также были отмечены финалисты, вошедшие в лонг-лист и шорт-лист конкурса — их работы можно посмотреть на сайте проекта mobile-awards.re-store.ru/finalists.Конкурс мобильной фотографии создан на базе масштабного проекта restore:digital art, который уже почти десять лет объединяет цифровых художников и направлен на популяризацию цифрового искусства.Работы участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли профессионалы из разных областей визуального искусства:• Максим Чуркин — фотограф, чьи работы публиковались в Vogue Russia, Elle Russia, Esquire; сотрудничает с международными брендами.• Василий Кононов-Гредин — современный художник, работающий с тотальными инсталляциями, скульптурой и видео; исследует тему времени и индивидуального опыта.• Андрей Каменев — профессиональный фотограф и оператор дикой природы, шеф-фотограф издания Russian Traveler, участник экспедиций National Geographic.• Митя Иванов — редактор раздела смартфонов Prophotos.ru, видеоблогер, мобильный фотограф.• Алёна Чендлер — светский фотограф и блогер.• Варвара Топленникова — интерьерный и архитектурный фотограф, выпускница МАРХИ, работающая на пересечении искусства, дизайна и документальной фотографии.• Леонид Сорокин — московский фотограф, резидент галереи SAMPLE и автор проекта Breechka, работающий на стыке документальной и коммерческой фотографии.• Лина Самигуллина — практикующий архитектор и фотограф, выпускница МАРШа.