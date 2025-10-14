Почему Apple решила прокачать фронтальную камеру всех моделей iPhone 17







Модельный ряд iPhone 17 и абсолютно новый iPhone Air получили кучу улучшений для съёмки фото и видео. Но самым значимым стала новая фронтальная камера с поддержкой Center Stage. В новом интервью топ-менеджеры компании решили объяснить, почему именно в этом году фронтальная камера iPhone претерпела столько изменений.

«Мы видим селфи-палки, видим, как люди переключаются на сверхширокоугольную камеру, видим, как люди поворачивают iPhone в горизонтальное положение, и мы даже видим, как люди передают iPhone самому высокому человеку в группе, чтобы он максимально вытянул руку перед съёмкой селфи. Проблема в том, что наши пользователи пытаются заставить камеру работать за них, но мы всегда знали, что можем добиться большего… что, если бы камера могла просто понимать, что вы пытаетесь снять, и затем вносить необходимые изменения?», — пояснил Маккормак.

«Мы много лет назад думали о том, что для этой новой фронтальной камеры потребуется высокоскоростной интерфейс Apple Camera Interface. Поэтому чипы A19 и A19 Pro используют ACI для эффективной передачи данных между матрицей и процессором», — пояснила Нэш.

«Наша цель при работе с камерой iPhone — сделать ее незаметной. Эта незаметность зависит от стабилизации и интеллектуального кадрирования, которые теперь по умолчанию используются фронтальной камерой. Мы добились этого, используя большую область сканирования на матрице для обеспечения такой удивительной стабильности… Увеличенное поле зрения и высокое разрешение матрицы позволяют нам автоматически использовать экшен-режим каждый раз при съёмке селфи. Вам даже не нужно его включать, так что вы можете идти, ехать на велосипеде или бегать и быть уверенными, что ваше видео будет идеальным», — сказал Маккормак.

Портал Businessworld опубликовал интервью с двумя ключевыми топ-менеджерами Apple: глава отдела программного обеспечения для камер Джон Маккормак и менеджер по продукту Меган Нэш подробно рассказали о новой фронтальной камере с Center Stage в iPhone 17 и iPhone Air.Представители Apple подметили, что новая камера — огромный шаг вперед по сравнению с предыдущими селфи-модулями, что также вносит существенные изменение в сам процесс её использования. Это связано с тем, что Apple наконец-то поняла трудности и проблемы, с которыми сталкиваются любители себяшек.Менеджеры признались, что работа внутри компании велась годами, а необходимые для реализации вычислительная мощность и промышленный дизайн стали доступны только сейчас.Кроме того, Меган подчеркнула, что при портретной ориентации iPhone глаза модели всегда будут направлены в нужное место. А при съёмке селфи в альбомной ориентации взгляд зачастую отведён в сторону.В этом году Apple не стала как-то программно ограничивать старые iPhone, а просто выпустила новые модели с другими сенсорами, поэтому разница при съёмке действительно ощущается.