Почему HLG — самый недооценённый стандарт? Без него современное телевидение невозможно представить

Продолжаем разбираться в стандартах изображения. Мы уже рассказывали про Dolby Vision, HDR10 и HDR10+, а теперь пришло время понять, что такое HLG. Несмотря на то что этот формат используется крупнейшими телеканалами и стриминговыми платформами, большинство пользователей вообще не знает о его существовании. В этой статье подробно разбираем, как работает HLG, зачем он нужен и почему именно этот стандарт стал одним из главных для HDR-трансляций.
Что такое HLG
Начинаем с базы: HLG расшифровывается как Hybrid Log-Gamma. Это специальный HDR-стандарт, разработанный компаниями BBC и NHK специально для телевещания и прямых трансляций. Главная особенность HLG заключается в том, что он изначально создавался для совместимости со старыми SDR-дисплеями. В отличие от HDR10, HDR10+ и Dolby Vision, HLG не использует отдельные метаданные для передачи HDR-информации.
По сути, формат объединяет сигналы под SDR и HDR внутри одного видеопотока. Благодаря этому телевизоры без поддержки HDR всё равно корректно показывают изображение, а HDR-совместимые панели получают расширенный динамический диапазон. Но к этому мы вернемся чуть позже.
HLG стал особенно важен для телевидения, поскольку обычный HDR плохо подходит для эфирного вещания из-за сложной передачи метаданных и проблем совместимости. А вот HLG позволяет запускать HDR-трансляции без необходимости полностью перестраивать инфраструктуру телеканалов.
Где используется HLG
Сегодня HLG чаще всего используется в телевещании, спортивных трансляциях и прямом эфире. Этот формат считается одним из основных HDR-стандартов для спутникового, кабельного и интернет-телевидения. В аппаратном плане HLG поддерживают современные телевизоры LG, Samsung, Sony, TCL, Hisense, Xiaomi и других брендов. Обычно поддержка HLG встроена по умолчанию вместе с HDR10.
Формат активно используется телеканалами для трансляций крупных спортивных событий, концертов и прямых эфиров. Например, HLG применяется для трансляции футбольных матчей, включая Чемпионаты мира, Олимпийских игр и фильмов с HDR в 4K. Но этим HLG не ограничивается — он также встречается в профессиональных фоткамерах, видеокамерах и некоторых смартфонах. Формат удобен для съёмки в HDR, потому что упрощает постобработку видео и делает материал совместимым как с HDR, так и с SDR экранами без сложного монтажа.
Зачем нужен HLG
Главная задача HLG — решить проблему совместимости HDR-контента с обычными телевизорами. Если HDR10 или Dolby Vision требуют отдельной обработки изображения и передачи метаданных, то HLG работает значительно проще. Это особенно важно для телевидения, где невозможно гарантировать, что у всех зрителей есть современные HDR-телевизоры, поскольку в отдалённых регионах и в загородных домах зачастую стоят старые устройства.
Кроме того, формат не требует динамических метаданных и сложного мастеринга контента для каждой сцены. За счёт этого телеканалы выигрывают — они могут быстрее внедрять HDR-вещание без огромных затрат на инфраструктуру и дополнительную обработку сигнала.
Как работает HLG
В основе HLG лежит гибридная гамма-кривая передачи яркости. Нижняя часть сигнала использует обычную гамма-кривую SDR, а верхняя — логарифмическую HDR-кривую. Такой подход позволяет совместить стандартный и расширенный динамический диапазон внутри одного изображения.
Когда HLG-контент воспроизводится на SDR-телевизоре, устройство отображает только SDR-часть сигнала. HDR-телевизоры считывают всю информацию полностью и показывают расширенный диапазон яркости и цветов. При этом HLG не использует статические или динамические метаданные. Телевизору не нужно получать отдельные инструкции по обработке каждой сцены — всё уже встроено непосредственно в видеосигнал.
Но тут важно отметить, что HLG в первую очередь создавался не для кино, а именно для телевидения и прямых трансляций. Поэтому его главные преимущества — простота, совместимость и стабильная работа в реальном времени.
Плюсы и минусы HLG
Как вы уже поняли, главный плюс HLG — универсальность. Он работает на любых устройствах без необходимости создавать несколько версий одного и того же контента. Второе важное преимущество — отсутствие метаданных, что снижает нагрузку на вещательное оборудование и упрощает HDR-трансляции в прямом эфире.
Но у формата есть и свои недостатки. HLG уступает Dolby Vision и HDR10+ по точности обработки изображения. В сложных сценах с экстремальной яркостью эти форматы способны выдавать более качественную картинку. Кроме того, HLG пока не получил такого широкого распространения в кино и стриминговых сервисах. Формат в основном остаётся стандартом именно для телевещания.
Что в итоге
HLG нельзя назвать самым популярным HDR-форматом среди обычных пользователей, но именно он стал одним из важнейших стандартов для современной телевизионной индустрии. Без HLG массовый переход телевидения на HDR оказался бы значительно сложнее и дороже. Формат позволил совместить старые SDR-устройства и новые HDR-панели внутри одной инфраструктуры.
По этим причинам HLG сегодня поддерживается практически всеми современными телевизорами, даже если пользователи никогда не замечают этот стандарт в настройках устройства. Зато теперь при просмотре церемонии открытия ЧМ по футболу 2026 вы точно будете знать, что яркую и насыщенную картинку обеспечивает именно HLG.