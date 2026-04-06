Почему iPhone 18 обречён на провал? Его место займёт iPhone Air 2

В последнее время в сети появилась куча информации про iPhone 18 Pro и складной iPhone Fold, поэтому про эти устройства мы знаем практически всё. А вот более доступные модели долго оставались в тени. Зато теперь сразу несколько инсайдеров раскрыли информацию по базовому iPhone 18 и iPhone Air 2. Для всех, кто ждёт, есть хорошие новости и плохие.

По данным китайского инсайдера Fixed Focus Digital (Weibo), базовый iPhone 18 практически не изменится внешне. Причём даже Dynamic Island останется таким же, как в iPhone 15-16-17. Укорачивать его Apple не собирается. Визуальные изменения ограничатся минимальной корректировкой размеров корпуса. Это напрямую противоречит словам другого инсайдера Ice Universe, который ранее утверждал, что Apple уменьшит вырез во всех моделях линейки. Более реалистичный сценарий — компактный Dynamic Island получат только версии Pro. Почему? Apple так делает всегда: сначала новый вырез получили «прошки», а спустя поколение он добрался до базовых моделей. Логично, что и в 18-й серии будет так же.С iPhone Air 2 ситуация ещё интереснее. Fixed Focus Digital настаивает, что устройство выйдет уже этой осенью вместе с iPhone 18 Pro и iPhone Fold и будет обычным эволюционным апдейтом без резких изменений. Это расходится с отчетом Уэйна Ма, который говорил о переносе релиза на 2027 год ради добавления второй камеры. Примечательно, что Марк Гурман из Bloomberg частично поддержал этот прогноз по срокам, но усомнился в самой идее апгрейда камеры. Поэтому смысла обновляться на него с iPhone 17 будет мало.Если верить последним утечкам, Apple не будет затягивать релиз и выпустит iPhone Air 2 по стандартному циклу. В таком случае апгрейд ограничится новым чипом A20 Pro, улучшенным модемом и более мощной батареей. Вполне вероятно, девайс получит второй динамик и более быстрый порт USB-C с выводом картинки на мониторы и смарт-очки. Только за это многие ругают актуальный iPhone Air. Зато релиз второго поколения вместе с iPhone 18 Pro и ультрадорогим iPhone Fold позволит компании охватить больше ценовых категорий. А перенос базового iPhone 18 должен положительно отразиться на продажах нового «Эйра».