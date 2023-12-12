Почему на PlayStation игры выходят быстрее, чем на ПК? Бывший сотрудник Rockstar Games ответил

Олег

Игры


В сети появилось интервью бывшего аниматора студии разработки видеоигр, в котором раскрывается вопрос приоритетов и сроков выпуска тайтлов. Информацию собрали в Reddit.

Согласно источнику, сведения раскрыл бывший сотрудник Rockstar Games Майк Йорк, который лично работал над GTA V и Red Dead Redemption 2. Он говорит, что консоли обычно являются для студии главным приоритетом, поскольку наибольшее количество продаж происходит именно на них. А еще приставки обычно более понятны и привлекательны по техническим характеристикам.

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А еще Йорк сообщил, что ПК-версия игры обычно существует с момента релиза консольной, но она не отполирована и используется больше как «болванка» для других платформ. Кроме того, времени на тестирование Windows-релизов требуется значительно больше, поскольку ПК имеют совершенно разное «железо». 

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Источник:
Reddit
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Комментарии

tellurian
+4719
tellurian
Основные сливки снимают с владельцев консолей.
Многие покупали ради гта5 и потом продавали. Знаю людей, кто покупал на авито б/у консоль и игру, после прохождения продал за те же деньги.
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