Почему на PlayStation игры выходят быстрее, чем на ПК? Бывший сотрудник Rockstar Games ответил



В сети появилось интервью бывшего аниматора студии разработки видеоигр, в котором раскрывается вопрос приоритетов и сроков выпуска тайтлов. Информацию собрали в Reddit.



Согласно источнику, сведения раскрыл бывший сотрудник Rockstar Games Майк Йорк, который лично работал над GTA V и Red Dead Redemption 2. Он говорит, что консоли обычно являются для студии главным приоритетом, поскольку наибольшее количество продаж происходит именно на них. А еще приставки обычно более понятны и привлекательны по техническим характеристикам.







А еще Йорк сообщил, что ПК-версия игры обычно существует с момента релиза консольной, но она не отполирована и используется больше как «болванка» для других платформ. Кроме того, времени на тестирование Windows-релизов требуется значительно больше, поскольку ПК имеют совершенно разное «железо».