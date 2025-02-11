Почему нужно срочно обновиться до iOS18.3.1?

Помимо системных багов компания устранила серьезную уязвимость.
Как сообщается в документе, прошивка закрывает уязвимость CVE-2025-24200. С ее помощью к смартфону можно было подключиться по проводу, даже если оно заблокировано. Лазейку могли задействовать как хакеры, так и спецслужбы, используя инструменты для извлечения данных Cellebrite или GrayKey. Apple в курсе, что способ слишком сложен для массового использования, поскольку требует физического доступа и определенных знаний, тем не менее побеспокоилась о всеобщей безопасности.
Также были исправлены проблемы с которыми сталкивались некоторые пользователи. Среди них: сбой подключения к Wi-Fi и Bluetooth, баги в приложении «Камера», а также ошибка с переключением между темным и светлым темами.
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