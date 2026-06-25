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Apple объяснила, почему «ВКонтакте», «Одноклассники» и другие приложения VK исчезли из App Store

Александр

Фото Magnific

25 июня 2026 года компания Apple удалила все приложения холдинга VK из магазина App Store. В число удалённых вошли «ВКонтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», а также почтовые и образовательные сервисы. В ответ на запросы СМИ в Apple пояснили, что удаление произведено «в соответствии с правилами соблюдения санкций». Корпорация подчеркнула, что соблюдает законы юрисдикций, в которых работает, однако не уточнила, о каких именно санкциях идёт речь.

В холдинге VK, в свою очередь, заявили, что приложения были удалены «в одностороннем порядке и без предупреждения». Компания подчеркнула, что «никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках», и что у Apple есть все необходимые юридические подтверждения этого. В VK назвали действия Apple ничем не мотивированными и неприемлемыми, отметив, что они ограничивают доступ десятков миллионов россиян к социальным сетям, мессенджерам и другим сервисам.

Уже установленные приложения продолжат работать, но без возможности обновления и без push-уведомлений. Пользователи Android не пострадали — все сервисы VK доступны в RuStore, «Google Play Маркете» и других магазинах. Минцифры РФ назвало решение Apple «политически мотивированным» и обратилось в ФАС с просьбой проверить корпорацию на предмет недобросовестной конкуренции. В тот же день суд в Москве оштрафовал Apple на 500 тысяч рублей по делу о повторном неисполнении обязанностей организатора распространения информации в интернете. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти рассчитывают получить от Apple разъяснения. Ранее, в начале июня, из App Store уже был удалён мессенджер Max по аналогичной причине.
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iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
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Комментарии (2)

+48
Игорь Титов
Штраф в 500тыс😅, очень смешно. Вначале отбирают у пользователей РФ возможность платить за подписки, а потом удивляются, безосновательным удалениям мак и соц сетям🤦‍♂️ полнейшая дичь.
час назад в 19:28
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+726
den3221
Достали и с той и с другой стороны! Пусть идут друг с другом в политику играют!
52 минуты назад
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