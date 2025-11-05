Top.Mail.Ru

Почему срочно стоит обновиться на iOS 26.1 и iPad 26.1?

Артем
Все данные были, как на ладони.

По словам Apple, новый апдейт исправляет порядка 50 багов, разной степени опасности. Самый серьезный из них позволял отключать пароль и «Локатор» на украденном устройстве, без ведома владельца. Также хакеры могли видеть все, что вводится на клавиатуре, делать снимки экрана, активировать камеру, копировать заметки и данные о контактах и многое другое. Полный список исправлений компания опубликовала на своем сайте.

Apple напоминает, что все уязвимости могут использоваться мошенниками для получения личных данных пользователей и с целью слежки. Чтобы снизить риск взлома, компания рекомендует установить обновление iOS 26.1 и iPad 26.1 как можно скорее.
Источник:
9to5Mac
Комментарии

kardigan
+4215
kardigan
Ну и трэш. Вот поэтому я всё ещё на 18.2 .
Сегодня в 08:38
+558
d’Autriche
Не обновляйтесь. Почти на всех моделях батарее жопа
Сегодня в 09:08
