Почему срочно стоит обновиться на iOS 26.1 и iPad 26.1?
Все данные были, как на ладони.
По словам Apple, новый апдейт исправляет порядка 50 багов, разной степени опасности. Самый серьезный из них позволял отключать пароль и «Локатор» на украденном устройстве, без ведома владельца. Также хакеры могли видеть все, что вводится на клавиатуре, делать снимки экрана, активировать камеру, копировать заметки и данные о контактах и многое другое. Полный список исправлений компания опубликовала на своем сайте.
Apple напоминает, что все уязвимости могут использоваться мошенниками для получения личных данных пользователей и с целью слежки. Чтобы снизить риск взлома, компания рекомендует установить обновление iOS 26.1 и iPad 26.1 как можно скорее.
iGuides в Дзене — dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации
- Жители РФ нашли замену Telegram и WhatsApp — отлично работает без интернета
- OZON придумал идеальный способ бесить своих пользователей. Встречайте в приложении!
- Как забрать часть товаров из OZON или Wildberries, чтобы не выдали остальные
- Макбуки отменяются: Apple передумала выпускать MacBook Pro на M5
Рекомендации
Комментарии
+558
Не обновляйтесь. Почти на всех моделях батарее жопа
Сегодня в 09:08
Ответить#