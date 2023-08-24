Почему видеоролики YouTube на айфоне моргают и мерцают, и как это исправить

Недавно мы рассказывали о новой функции iOS — фильтрации морганий в контенте. Функция пришла в iOS 16.4 и нужна тем людям, которые не переносят быстрых мерцаний из-за особенностей восприятия, но в теории может защитить от головной боли и других пользователей.
Однако у фичи есть обратная сторона. Если её включить, то при просмотре фильмов или роликов, в том числе на YouTube, кадры начинают затемняться во время художественных переходов.
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Любые быстрые движения видео приводят к затемнению, из-за чего вы можете пропускать важную информацию. Например, такое происходит, когда блогеры резко сменяют картинку на написанный текст — скажем, с характеристиками обозреваемого девайса.
Если вы заметили, что в последнее время все просматриваемые вами ролики в YouTube слишком часто затемняются, то стоит отключить новую функцию:
- Откройте «Настройки» → «Универсальный доступ»
- Выберите «Движение»
- Выключите тумблер «Затемнение мигающих вспышек».
Готово! Смартфон больше не будет портить вам просмотр видео. Гайд актуален для iOS 16.4 и более новых версий, в том числе iOS 17 beta.