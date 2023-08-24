Почему видеоролики YouTube на айфоне моргают и мерцают, и как это исправить

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Выберите «Движение»

Выключите тумблер «Затемнение мигающих вспышек».

Любые быстрые движения видео приводят к затемнению, из-за чего вы можете пропускать важную информацию. Например, такое происходит, когда блогеры резко сменяют картинку на написанный текст — скажем, с характеристиками обозреваемого девайса.Если вы заметили, что в последнее время все просматриваемые вами ролики в YouTube слишком часто затемняются, то стоит отключить новую функцию:Готово! Смартфон больше не будет портить вам просмотр видео. Гайд актуален для iOS 16.4 и более новых версий, в том числе iOS 17 beta.