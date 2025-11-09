Top.Mail.Ru

Почему владельцы Samsung Galaxy S25 Ultra возвращаются к S24 Ultra

Фархад

S23

Редакторы портала SamMobile обратили внимание, что многие владельцы актуального флагмана  Samsung Galaxy S25 Ultra возвращаются к прошлогоднему S24 Ultra. Они провели своё расследование, чтобы выявить основные причины такого решения.

Несмотря на статус «свежего» флагмана, Galaxy S25 Ultra вызвал у части пользователей неоднозначную реакцию. Смартфон стал ещё мощнее, но потерял ту утончённость, за которую многие любили предыдущие «Ультры». Новый дизайн с полностью плоскими гранями оказался менее удобным, особенно при длительном использовании. В сравнении с предыдущим поколением, где края оставались слегка скруглёнными, корпус S25 Ultra ощущается более грубым и неудобным в руке.

S25

Вторая причина недовольства — упрощённый S Pen. Samsung убрала Bluetooth-модуль, превратив стилус в обычный инструмент для заметок и рисования. В S24 Ultra перо работало как дистанционный пульт для камеры, управления мультимедиа и презентаций — и именно это придавало устройству флагманский характер. Теперь же часть уникальности исчезла, и пользователи ощутили шаг назад.

С одной стороны Galaxy S25 Ultra остаётся технологически продвинутым смартфоном, но фанаты отмечают, что в погоне за минимализмом Samsung отказалась от практичных деталей, создающих комфорт и индивидуальность. Для многих именно S24 Ultra стал тем самым «правильным» флагманом, где мощь, эргономика и функциональность были в гармонии.

Но титул самого элегантного девайса по версии SamMobile принадлежит модели Galaxy S23 Ultra — он всё ещё ощущается премиальным и работает вполне достойно в 2025 году.
