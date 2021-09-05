Совсем недавно мессенджер Павла Дурова Telegram пересек знаковую отметку — один миллиард скачиваний фирменного приложения. Telegram стал один из десятка приложений, который достиг этой цифры. Однако эксперты считают, что он никогда не сможет догнать WhatsApp по популярности. Об этом написали в Bloomberg.
Согласно источнику, причина бешеной популярности WhatsApp — это его бешеная популярность, как бы странно это ни звучало. Сейчас попробуем объяснить.
По данным аналитического сервиса SensorTower, мессенджер WhatsApp был загружен более чем на 6 миллиардов устройств в мире — это в шесть раз больше, чем показатели Telegram. А другая компания — Apptopia — утверждает, что ежедневно WhatsApp используют более полумиллиарда человек по всей планете. Для сравнения: Teelgram ежедневно используют примерно 36 миллионов человек. Эти цифры рождены более чем восьмилетней конкуренцией между мессенджерами. До сих пор Telegram даже не приблизился к WhatsApp, и, по мнению аналитиков, никогда не сможет этого сделать.
Согласно Bloomberg, причиной популярности WhatsApp является гигантская социальная инфраструктура, которая выстроилась во всем мире за последние годы. Так сложилось, что это приложение установлено у колоссального числа людей, и, если одному человеку нужно связаться через интернет с другим человеком — с максимальной долей вероятности, они найдут друг друга именно в WhatsApp.
Получается, что популярность WhatsApp, по сути, зациклена — чем он популярнее, тем он популярнее. Чем больше людей им пользуются, тем больше других пользователей его себе установят.
Журналисты отмечают, что популярность WhatsApp серьезно пошатнул скандал в начале 2021 года — именно тогда мессенджер объявил о новых правилах конфиденциальности данных пользователей. Эти перемены наделали много шума. Илон Маск в своем Twitter рекомендовал более 42 млн подписчиков переходить с WhatsApp на Signal, Павел Дуров неоднократно потрясал кулаками в адрес WhatsApp и звал людей к себе в Telegram. Всё это частично сработало, и тысячи пользователей начали пользоваться другими мессенджерами.
Подобные скандалы могут серьезно навредить продукту, который целиком зависит от вкусов пользователей (например, вечный спор между Pepsi и Coca-Cola) но в случае с мессенджерами всё гораздо сложнее.
Всё произошедшее не пошатнуло реальные позиции WhatsApp на рынке по одной простой причине: человек запросто может скачать новый мессенджер, но ему будет гораздо сложнее уйти из старого. И виноваты будут те самые социальные связи. Чтобы пользователь полностью ушел из WhatsApp, необходимо, чтобы весь его круг общения сделал то же самое — а такого не бывает. В результате, те, кто разочаровался в WhatsApp и скачал продукт конкурентов, вынужден оставаться в WhatsApp из-за своей социальной инфраструктуры.
Эксперты считают, что единственный шанс для Telegram или Signal опередить WhatsApp — что-то глобальное, неожиданное и непредвиденное, что заставит людей экстренно и массово сменить способ общения между собой. Таким триггером может послужить, например, масштабный сбой на серверах WhatsApp, или цепочка запретов работы мессенджера в крупнейших странах мира. Однако если всё будет идти своим чередом — Telegram, Signal или какой-либо иной мессенджер не сможет заменить WhatsApp на вершине популярности.
Ранее мы рассказали, что думает Павел Дуров о повальном увлечении TikTok и стриминг-платформами. Спойлер: он в бешенстве.
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Но её лицемерная политика мне не нравится (((
В Европе и сша если у кого-то стоит телега, люди смотрят на такого человека с подозрением и недоверие, типа «наркоман шоле»
Секретные чаты и куча хлама, который сейчас там предлогают.
Чтоб действительно просто коротко общаться вполне хватает вотса. В телеге я лишь новости смотрю, да пару каналов о космосе.
Я знакомых перевел на телегу просто. Сказал: почему я должен пользоваться приложением, которое установлено у вас, но мне не нравиться (вотсап), но при этом почему Вы не пользуетесь приложением, которое установлено у меня (телеграмм)? Хотите общаться через сообщения, будте добры ставьте то, чем пользуюсь я. А то как-то не справедливо получается, что я должен под вас подстроиться, с вы нет. Вотсап у себя удалил. Почти все установили телеграмм и пишут мне в нем, а многие уже тоже, привыкнув к функционалу, удалили у себя вотсап)))