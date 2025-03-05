«Почитай мне» — новая акция сервиса книги билайн, которая сближает людей

Сервис книги билайн запустил акцию «Почитай мне… о любви», приуроченную к 8 марта. Для этого в мобильном приложении собрана отдельная книжная витрина с бесплатным доступом к произведениям. С помощью этой акции любой желающий может озвучить своим голосом книгу, стихотворение, сказку и тут же отправить любимым людям для прослушивания.
Благодаря такой функции родитель сможет прочитать ребенку на ночь его любимую сказку, находясь в командировке. А взрослые дочь или сын, живущие в другом городе, отправить маме ее любимые стихи, озвученные самым родным для нее голосом на свете. Признавайтесь в любви красивыми словами, дарите свой голос и теплые минуты близким 8 марта. Акция продлится с 5 марта по 1 апреля 2025 года.
Специально для этого проекта Российская государственная библиотека поделилась книгами, открытыми для участников бесплатно. Также к акции присоединилось издательство «Альпина».
Руководитель сервиса книги билайн Наталья Каменских:
«Мы не случайно запустили этот проект именно к 8 марта. Ведь это праздник, когда можно порадовать любимых женщин, мам, дочерей не только подарками, но и строками о любви. Мы живем в то время, когда многие семьи разделены, близкие живут далеко друг от друга, кто-то работает вдали от дома, а кто-то живет с родителями в разных городах. Но оставаться рядом, даже если ты далеко, слышать близкого человека и поддержать в разлуке можно – для этого нужен только голос, твой голос, родной и для кого-то самый важный на свете. И даже если кажется, что «я не диктор», «я не умею», поверьте, это не важно. Любящие люди услышат ваш голос и ваше, возможно, неидеальное, но такое родное произношение и улыбнутся сердцем».
Генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда:
«Я рад, что в преддверии Международного женского дня Ленинка и приложение «Свет» присоединились к такому душевному, трепетному проекту. В Российской государственной библиотеке традиции чтения сближаются с инновациями уже много лет. Это помогает нам в сплочении читателей и движении вперед. А весной особенно хочется добавить в жизнь еще и творческие нотки. Теперь наши книги зазвучат голосами тех, кто хочет поделиться любовью, дружбой и заботой с близкими на расстоянии. Уверен, что такая возможность подарит читающим и слушающим незабываемые впечатления!»
Скачать приложение и попробовать себя в роли диктора можно по ссылке.
Ранее в сервисе книги билайн внедрили уникальную рекомендательную систему, созданную на основе искусственного интеллекта для тех, кто не знает, что почитать. Главная особенность такого поиска — возможность искать книги не только по автору или названию, а по множеству других параметров: от атмосферы до сюжета или похожести на отдельные произведения. ИИ-поиск в книги билайн доступен для клиентов любых операторов связи, а воспользоваться им можно не только на сайте и в приложении, но и в Telegram-боте.
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