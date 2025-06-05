Почта перестала работать на iPhone с iOS 18.5. Вместо сообщений — пустой экран







Наверняка некоторые наши читатели заметили, что нативное приложение «Почта» на Наверняка некоторые наши читатели заметили, что нативное приложение «Почта» на iPhone в последнее время не работает корректно. К счастью, проблема оказалась довольно распространённой. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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Судя по сообщениям на форумах MacRumors, Reddit, в сообществе поддержки Apple, пользователи iPhone по всему миру видят пустой экран вместо писем. В некоторых случаях приложение перестаёт отвечать и намертво зависает.Проблема, по-видимому, не связана с какой-либо конкретной моделью iPhone, а основная причина неизвестна. Примечательно, что такой баг встречается только в iOS 18.5, хотя обновление вышло почти месяц назад. Перезагрузка iPhone временно решает проблему, но потом она снова появляется.Скорее всего, Apple пофиксит этот баг в будущем минорном апдейте.