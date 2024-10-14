«Почта России» наконец рассказала, почему ваши посылки до сих пор не летают на дронах

Олег

Почта России


«Почта России» подвела итоги эксперимента с доставкой посылок дронами. Результаты оказались неожиданными.

Ранее компания запустила доставку грузов в труднодоступные регионы при помощи специально оборудованных дронов. В теории это должно было обходиться дешевле и происходить быстрее, чем авиаперевозки, в том числе на вертолётах. На практике же всё оказалось совершенно иначе.

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Согласно заявлениям почты, доставка дронами обходится в десятки и даже сотни раз дороже, чем вертолётом. Если в качестве примера взять 1,5-часовой маршрут из посёлка Тазовский в село Антипаюта в Заполярье, то пересылка беспилотником обходится в 13600 рублей, то есть в 152 раза дороже, чем на регулярном воздушном пилотируемом рейсе (90 рублей) и в 43 раза дороже чартерной доставки (315 рублей).

Если учесть, что целью эксперимента удешевление перевозки до значений ниже авиационных до конца 2024 года, его можно считать неудачным. В качестве «бонусного» аргумента «Почта России» называет низкую надежность беспилотников. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+164
acinatnas
Боятся что их будут отстреливать)
43 минуты назад
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