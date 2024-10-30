«Почта России» нашла способ подсадить всех на свои услуги с помощью нового закона











Согласно источнику, компания предложила ряд новых критериев, которые могут стать обязательными для всех компаний, желающих вести трансграничную торговлю. Например, компания должна иметь:



в собственности или управлении помещения для хранения, доставки, приема и выдачи товаров по всей стране;

информсистему для обмена данными по СМЭВ с МВД, подтверждения личности получателя товаров, а также хранения и обработки данных получателя;

неснижаемый остаток авансовых платежей не менее 3 млн евро;

уставной капитал не менее 100 млн рублей. «Почта России» направила правительству страны официальное предложение, которое может уменьшить количество способов заказа товаров из-за границы. О нем пишет РБК.Согласно источнику, компания предложила ряд новых критериев, которые могут стать обязательными для всех компаний, желающих вести трансграничную торговлю. Например, компания должна иметь:



Этот не исчерпывающий список уже обсуждался в сентябре текущего года с правительством на мероприятии, посвященном развитию «Почты России». Премьер-министр Мишустин поручил проработать вопрос, и в результате нововведений доля «Почты России» в трансграничной торговле должна существенно увеличиться — с 2018 года она постоянно падает, при этом сегмент торговли из-за рубежа в целом растет. Иными словами, жителям страны придется пользоваться услугами почты гораздо больше и чаще.