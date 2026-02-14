«Почта России» перестала справляться с доставкой посылок и писем





Сроки доставки отправлений через «Почту России» Сроки доставки отправлений через «Почту России» увеличились в два раза из-за массового ухода водителей. Некоторые получатели ожидают письма и посылки минимум месяц, а в некоторых случаях доставка растягивается на два месяца. Корреспонденция скапливается в отделениях, так как её некому вывозить в сортировочные центры, машины не выходят на маршруты, а доставки часто отменяют или переносят. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Шофёры покидают «Почту России» по тем же причинам, что ранее операторы и руководящий состав, это длинные 12-часовые смены, постоянные переработки и штрафы. Заработная плата водителей составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Сотрудники предпочитают переходить к частным перевозчикам и в маркетплейсы, где платят за ту же работу в несколько раз больше, при этом предлагая более гибкий график.Более 30 процентов работников «Почты России» выходят на смены всего три раза в неделю с девяти утра до трёх часов дня. Во многих отделениях один сотрудник отвечает одновременно за оформление, приём и выдачу отправлений. Часть точек перешла в режим только на выдачу, не принимая новые посылки. Клиентов предупреждают о задержках минимум на две-три недели.В регионах ситуация осложняется ещё больше после перехода на сокращённый режим работы. Зарплаты сотрудников урезали до 11–24 тысяч рублей, что подорвало их мотивацию. Трудиться за такие деньги мало кто желает, поэтому текучесть кадров усиливается. Кадровый голод охватил не только водительский состав, но и линейных сотрудников. Операторы, почтальоны и сортировщики также увольняются в поисках более выгодных условий. Конкуренцию «Почте России» составляют логистические службы маркетплейсов и частные курьерские службы.