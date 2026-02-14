Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

«Почта России» перестала справляться с доставкой посылок и писем

Александр


Сроки доставки отправлений через «Почту России» увеличились в два раза из-за массового ухода водителей. Некоторые получатели ожидают письма и посылки минимум месяц, а в некоторых случаях доставка растягивается на два месяца. Корреспонденция скапливается в отделениях, так как её некому вывозить в сортировочные центры, машины не выходят на маршруты, а доставки часто отменяют или переносят.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Шофёры покидают «Почту России» по тем же причинам, что ранее операторы и руководящий состав, это длинные 12-часовые смены, постоянные переработки и штрафы. Заработная плата водителей составляет от 30 до 50 тысяч рублей. Сотрудники предпочитают переходить к частным перевозчикам и в маркетплейсы, где платят за ту же работу в несколько раз больше, при этом предлагая более гибкий график.

Более 30 процентов работников «Почты России» выходят на смены всего три раза в неделю с девяти утра до трёх часов дня. Во многих отделениях один сотрудник отвечает одновременно за оформление, приём и выдачу отправлений. Часть точек перешла в режим только на выдачу, не принимая новые посылки. Клиентов предупреждают о задержках минимум на две-три недели.

В регионах ситуация осложняется ещё больше после перехода на сокращённый режим работы. Зарплаты сотрудников урезали до 11–24 тысяч рублей, что подорвало их мотивацию. Трудиться за такие деньги мало кто желает, поэтому текучесть кадров усиливается. Кадровый голод охватил не только водительский состав, но и линейных сотрудников. Операторы, почтальоны и сортировщики также увольняются в поисках более выгодных условий. Конкуренцию «Почте России» составляют логистические службы маркетплейсов и частные курьерские службы.
1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Хакеры убивают российскую медицину: сотни аптек и клиник перестали работать
Вышел BitChat — мессенджер, который круче Telegram и MAX по самому важному параметру
«Чтобы вы нас не ругали»: всплыла настоящая причина фиаско Lada Iskra

Рекомендации

Рекомендации

В четырех регионах России отключился проводной интернет. Вот объяснение
На смартфонах Samsung Galaxy замечено странное приложение: оно никому не нужно, но лезет везде
Samsung Galaxy Buds 4 Pro получат новый дизайн. Флагманские наушники уже засветились в One UI 8.5
10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

kardigan
+4341
kardigan
А разве они раньше справлялись?
14 минут назад
#
🆎
+42
🆎
Раньше идти им было некуда а когда маркетплейсы появились то и справляться со своей работой/задачей стало "западло" 😎 хотя и сейчас куда им не пойти работать не хотят 🤣
3 минуты назад
#