«Почта России» тестирует новую возможность при отправке отправлений. В скором времени будет достаточно лишь указать номер телефона получателя, а почта сама найдёт его.

Отправителю не нужно знать адрес и ФИО получателя — эти данные будут подхватываться из базы «Почты России». Получить отправление можно будет, сообщив код из SMS-сообщения.

Очевидно, что эта возможность будет доступа только для тех, кто предоставил «Почте России» разрешение на обработку и использование личных данных. Это можно сделать в любом почтовом отделении, подписав специальный документ с указанием ФИО, адреса и номера телефона.



Дизайнер продуктов «Почты России» Илья Полянский анонсировал это нововведение на своей странице в Facebook. Оно уже тестируется на некоторых пользователях, а полная информация будет предоставлена через несколько недель.


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