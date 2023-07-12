«Почта России» решила подвинуть Ozon и Wildberries. Сервис онлайн-покупок уже запущен

Артем

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Оформить интернет-заказ теперь можно с помощью «Почта.Покупки». Компания доставит товар в любое из 38 тысяч отделений, 7500 почтоматов или на дом.

Чтобы совершить заказ, необходимо авторизироваться с помощью «Почта ID»: создать учётную запись или привязать карту любого банка к уже существующему аккаунту. ФИО, адрес, телефон и данными карты заполнятся автоматически во время покупки. Если карт и адресов для доставки несколько, система предложит выбрать нужные при оформлении заказа.

По словам «Почты России» заказы доставляются курьером на дом, а также в любое отделение из 38 тысяч пунктов или в один из 7500 почтоматов. Данные клиентов будут храниться у операторов компании в зашифрованном виде.



«Почта России» ведет переговоры с крупными онлайн-магазинами и ритейлерами, что поможет им повысить количество покупателей благодаря сокращённому пользовательскому пути. Кроме того, комиссия на транзакции и доставку будет ниже «за счёт собственной логистики и партнёрского эквайринга» и обойдется ритейлерам дешевле на 10-15%.
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Источник:
vc.ru
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Комментарии

+111
jhon69
Обнять и плакать😂
час назад в 16:17
#
tellurian
+4871
tellurian
Идея хорошая, только даже в Москве работников не хватает. Зарплаты маленькие. Люди меняются чаще, чем перчатки.
час назад в 17:13
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+4703
Carter_Mayers
Ну Озон, Вайлдбериз и Сбербмегамаркет у них не получится подвинуть. Чтобы стать хотя бы конкурентом, сервис доставки должен работать качественно и хорошо. Косяков быть должно в разы меньше и клиентоориентированность присутствовать. Понятно что зарпалаты там нищенские и позорные, отсюда наверняка и часть проблем есть. Работать за две копейки это не уважать себя и тратить время в пустую
3 минуты назад
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