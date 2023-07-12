«Почта России» решила подвинуть Ozon и Wildberries. Сервис онлайн-покупок уже запущен





Чтобы совершить заказ, необходимо авторизироваться с помощью «Почта ID»: создать учётную запись или привязать карту любого банка к уже существующему аккаунту. ФИО, адрес, телефон и данными карты заполнятся автоматически во время покупки. Если карт и адресов для доставки несколько, система предложит выбрать нужные при оформлении заказа.



По словам «Почты России» заказы доставляются курьером на дом, а также в любое отделение из 38 тысяч пунктов или в один из 7500 почтоматов. Данные клиентов будут храниться у операторов компании в зашифрованном виде.



Оформить интернет-заказ теперь можно с помощью «Почта.Покупки» . Компания доставит товар в любое из 38 тысяч отделений, 7500 почтоматов или на дом.Чтобы совершить заказ, необходимо авторизироваться с помощью «Почта ID»: создать учётную запись или привязать карту любого банка к уже существующему аккаунту. ФИО, адрес, телефон и данными карты заполнятся автоматически во время покупки. Если карт и адресов для доставки несколько, система предложит выбрать нужные при оформлении заказа.По словам «Почты России» заказы доставляются курьером на дом, а также в любое отделение из 38 тысяч пунктов или в один из 7500 почтоматов. Данные клиентов будут храниться у операторов компании в зашифрованном виде.





«Почта России» ведет переговоры с крупными онлайн-магазинами и ритейлерами, что поможет им повысить количество покупателей благодаря сокращённому пользовательскому пути. Кроме того, комиссия на транзакции и доставку будет ниже «за счёт собственной логистики и партнёрского эквайринга» и обойдется ритейлерам дешевле на 10-15%.

