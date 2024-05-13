«Почта России» упростила получение писем и посылок — не нужен ни паспорт, ни код из SMS или пуша

При получении отправлений на «Почте России» теперь не обязательно предъявлять паспорт или называть код, пришедший по SMS или пушем. Достаточно показать оператору почтового отделения QR-код из мобильного приложения. Это нововведение в настоящее время доступно в приложении «Почта России» только на Android, а на iOS оно будет реализовано позднее.Таким образом, подтвердить свою личность для получения писем, посылок и бандеролей на «Почте России», можно тремя способами:— Предъявив паспорта или другого документа, удостоверяющего личность— Назвав код из SMS или пуш-уведомления в приложении (для этого нужно заранее зарегистрировать свой номер на сайте или приложении и подключить электронную подпись с учётной записью «Госуслуг» или в почтовом отделении, подписав заявление и предъявив паспорт)— Показав QR-код из мобильного приложенияСрок действия QR-кода всего 30 секунд, после чего он генерируется заново. Это означает, что не получится использовать скриншот QR-кода или нужно будет показать его очень быстро — почти сразу после того как он сделан.Сотрудники «Почты России» в любом случае вправе попросить клиента показать паспорт, если сомневаются, что отправление адресовано ему. Маркетплейсы давно выдают товары по QR-кодам или числовым кодам из приложения, при этом работники ПВЗ абсолютно без разницы, пришли вы за своим товаром или за чужим, что иногда приводит к мошенническим действиям.