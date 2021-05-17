Таможня США конфисковала более 36000 пар поддельных наушников Apple AirPods. Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на официальные ведомства.
Сотрудники таможни в штате Цинциннати задержали три большие упаковки товаров, на которых было написано «Элитные капсулы». Заглянув внутрь сумок, они обнаружили в каждой примерно по 12 тысяч пар наушников, имитирующих «яблочные» наушники AirPods. Таможня сообщает, что на них не было написано слова «AirPods» — при этом подобное брендирование совсем необязательно, чтобы попасть под конфискацию. Власти рассказали, что контрафакт довольно просто отличить по имитации формы и внешнего вида наушников. Если они полностью копируют оригинальные AirPods — они вне закона. Если взять стоимость одних настоящих AirPods в $200, то злоумышленники могли заработать около $7 млн на конфискованной партии, просто обманув покупателей и продав им подделку под видом оригинала.
В России бизнес по продаже поддельных AirPods, к сожалению, процветает. Некоторые магазины честно заявляют, что продают копии — обычно они пишут «люкс-копия» или «1:1». Однако множество недобросовестных продавцов продолжают успешно обманывать людей, желающих сэкономить, и продают им копеечные подделки за сумму, часто составляющую половину или даже 2/3 от ценника оригинальных наушников. К сожалению, в РФ за такой обман практически невозможно привлечь к ответственности — как, впрочем, и за мошеннические звонки. Похоже, что единственный способ защититься от подделок продукции Apple в любой стране мира — покупать её только у официальных реселлеров или у самой компании, даже немного переплатив. Сама компания годами борется с продавцами контрафакта, но их стало слишком много для уверенной победы.
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