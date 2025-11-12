Почти кирпич: следующий iPhone станет самым толстым и тяжёлым смартфоном в истории Apple







Китайский инсайдер под ником Instant Digital заявил в Weibo, что запланированные Apple изменения в аппаратной части iPhone 18 Pro Max сделают его самым тяжелым телефоном бренда. Виноваты покупатели, которые не оценили тонкость и лёгкость iPhone Air. Китайский инсайдер под ником Instant Digital заявил в Weibo, что запланированные Apple изменения в аппаратной части iPhone 18 Pro Max сделают его самым тяжелым телефоном бренда. Виноваты покупатели, которые не оценили тонкость и лёгкость iPhone Air. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ожидается, что Apple не изменит диагональ экрана iPhone 18 Pro Max, но сам корпус станет толще, чем у iPhone 17 Pro Max, а его вес превысит показатели актуального флагмана на 10 г — 243 г (минимум). К слову, текущий рекордсмен по весу — iPhone 14 Pro Max. Он весит ровно 240 г.Apple решила не заострять внимание на толщине и весе из-за провала iPhone Air. Инсайдер утверждает, что компания посчитала «уменьшение толщины и веса iPhone не очень привлекательными для потребителей, если это подразумевает компромисс в плане функциональности и времени автономной работы».Релиз iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max состоится только осенью 2026 года, поэтому у Apple ещё есть время пересмотреть дизайн несколько раз.