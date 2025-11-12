Почти кирпич: следующий iPhone станет самым толстым и тяжёлым смартфоном в истории Apple

Китайский инсайдер под ником Instant Digital заявил в Weibo, что запланированные Apple изменения в аппаратной части iPhone 18 Pro Max сделают его самым тяжелым телефоном бренда. Виноваты покупатели, которые не оценили тонкость и лёгкость iPhone Air.
Apple решила не заострять внимание на толщине и весе из-за провала iPhone Air. Инсайдер утверждает, что компания посчитала «уменьшение толщины и веса iPhone не очень привлекательными для потребителей, если это подразумевает компромисс в плане функциональности и времени автономной работы».
Релиз iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max состоится только осенью 2026 года, поэтому у Apple ещё есть время пересмотреть дизайн несколько раз.