Почти половина россиян боится остаться без зарядки смартфона сильнее, чем без денег

Заряд «на весь рабочий день» больше не устраивает

Провода «на всякий случай»

7000–8000 мА·ч – это базовый минимум

Емкость батареи — главное

Оказаться в незнакомом городе с выключенным телефоном для 48,7% жителей России страшнее или так же тревожно, как остаться совсем без денег. К такому выводу пришли аналитики бренда realme, проведя в июне 2026 года масштабный онлайн-опрос среди 1000 владельцев смартфонов.Исследование показало, что беспокойство за процент заряда стала фоновым состоянием для большинства пользователей, а их реальные требования к автономности гаджетов сильно опережают текущие предложения рынка.Формально производители заявляют, что современные смартфоны работают «целый день», однако опрос показал, какой ценой это дается. Только 22,3% респондентов сохраняют до вечера комфортный запас заряда. Остальные три четверти опрошенных вынуждены жестко экономить проценты, искать розетки или мириться с тем, что телефон к вечеру на нуле.Ситуацию усложняют новые привычки: постоянный просмотр видео (главный пожиратель энергии по мнению 53,1% опрошенных), соцсети (49,7%) и всегда включенный VPN (25,9%). В итоге 46,6% россиян вынуждены ставить гаджет на зарядку дважды в день или чаще.Зависимость от уровня заряда заставляет людей перестраховываться:• 71% россиян регулярно или периодически используют повербанки (при этом 12,2% вообще никогда не выходят без внешнего аккумулятора из дома);• 67% опрошенных признались, что часто подключают телефон к сети «на всякий случай», даже если батарея еще полная;• 58,5% начинают заметно нервничать и судорожно искать розетку, как только уровень заряда опускается ниже 30%.На сегодняшний день почти две трети граждан (63,7%) пользуются устройствами с объемом аккумулятора менее 6000 мА·ч (самый популярный сегмент — от 5000 до 5500 мА·ч). Однако если бы емкость батареи не влияла на толщину, вес и стоимость смартфона, 76% пользователей выбрали бы объем от 6000 мА·ч и выше, а 59,3% предпочли бы гигантские аккумуляторы на 7000–8000 мА·ч. Текущей емкостью своих гаджетов полностью довольны лишь 17% респондентов.Проблема «старения» батарей: Еще один повод хотеть избыточную емкость — быстрая деградация аккумуляторов. У 67,3% пользователей автономность смартфона критически снизилась в первые три года использования. При этом чинить устройство готовы немногие: 45,2% россиян при износе батареи просто покупают новый телефон, и лишь 21,4% обращаются в сервисный центр для замены аккумулятора.Автономность перестала быть второстепенной характеристикой. Для 47,7% покупателей емкость аккумулятора имеет решающее или очень сильное значение при выборе нового гаджета. Вообще не смотрят на этот показатель лишь 2,9% опрошенных.Аналитики realme отмечают, что именно этот выраженный тренд лег в основу realme P4 и P4 Lite: модели получили энергоемкие кремний-углеродные аккумуляторы на 7000 мАч, а модель P4x — на 8000 мА·ч. Подобный объем позволяет устройствам сохранять достойную автономность даже после нескольких лет естественного износа батареи.