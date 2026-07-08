Почти половина россиян боится остаться без зарядки смартфона сильнее, чем без денег

Оказаться в незнакомом городе с выключенным телефоном для 48,7% жителей России страшнее или так же тревожно, как остаться совсем без денег. К такому выводу пришли аналитики бренда realme, проведя в июне 2026 года масштабный онлайн-опрос среди 1000 владельцев смартфонов.
Исследование показало, что беспокойство за процент заряда стала фоновым состоянием для большинства пользователей, а их реальные требования к автономности гаджетов сильно опережают текущие предложения рынка.
Заряд «на весь рабочий день» больше не устраиваетФормально производители заявляют, что современные смартфоны работают «целый день», однако опрос показал, какой ценой это дается. Только 22,3% респондентов сохраняют до вечера комфортный запас заряда. Остальные три четверти опрошенных вынуждены жестко экономить проценты, искать розетки или мириться с тем, что телефон к вечеру на нуле.
Ситуацию усложняют новые привычки: постоянный просмотр видео (главный пожиратель энергии по мнению 53,1% опрошенных), соцсети (49,7%) и всегда включенный VPN (25,9%). В итоге 46,6% россиян вынуждены ставить гаджет на зарядку дважды в день или чаще.
Провода «на всякий случай»Зависимость от уровня заряда заставляет людей перестраховываться:
• 71% россиян регулярно или периодически используют повербанки (при этом 12,2% вообще никогда не выходят без внешнего аккумулятора из дома);
• 67% опрошенных признались, что часто подключают телефон к сети «на всякий случай», даже если батарея еще полная;
• 58,5% начинают заметно нервничать и судорожно искать розетку, как только уровень заряда опускается ниже 30%.
7000–8000 мА·ч – это базовый минимумНа сегодняшний день почти две трети граждан (63,7%) пользуются устройствами с объемом аккумулятора менее 6000 мА·ч (самый популярный сегмент — от 5000 до 5500 мА·ч). Однако если бы емкость батареи не влияла на толщину, вес и стоимость смартфона, 76% пользователей выбрали бы объем от 6000 мА·ч и выше, а 59,3% предпочли бы гигантские аккумуляторы на 7000–8000 мА·ч. Текущей емкостью своих гаджетов полностью довольны лишь 17% респондентов.
Проблема «старения» батарей: Еще один повод хотеть избыточную емкость — быстрая деградация аккумуляторов. У 67,3% пользователей автономность смартфона критически снизилась в первые три года использования. При этом чинить устройство готовы немногие: 45,2% россиян при износе батареи просто покупают новый телефон, и лишь 21,4% обращаются в сервисный центр для замены аккумулятора.
Емкость батареи — главноеАвтономность перестала быть второстепенной характеристикой. Для 47,7% покупателей емкость аккумулятора имеет решающее или очень сильное значение при выборе нового гаджета. Вообще не смотрят на этот показатель лишь 2,9% опрошенных.
Аналитики realme отмечают, что именно этот выраженный тренд лег в основу realme P4 и P4 Lite: модели получили энергоемкие кремний-углеродные аккумуляторы на 7000 мАч, а модель P4x — на 8000 мА·ч. Подобный объем позволяет устройствам сохранять достойную автономность даже после нескольких лет естественного износа батареи.