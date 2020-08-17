





«Почта России» предоставила клиентам возможность бесплатно отправить одну посылку в другие страны в качестве компенсации за весенние задержки экспорта.С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно загружается в пассажирские самолеты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки — ситуация с экспортными отправками стабилизировалась к середине мая. В качестве компенсации за неудобства «Почта России» предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку.Клиенты, чьё отправление стоило до 1000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше 1000 рублей — промокод на 3000 рублей. Если в этот время пользователь оформил несколько отправок, «Почта России» будет учитывать стоимость самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.Предложение распространяется на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для этого нужно авторизоваться в обновленном до последней версии приложении «Почты России» и ввести трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления. Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.Кроме того, «Почта России» совместно с eBay создала рабочую группу для разбора запросов от клиентов eBay через специальную форму на экспортном хабе маркетплейса. eBay до 19 августа 2020 года продлил срок защиты рейтинга российских продавцов от негативных отзывов, связанных с доставкой.