«Почту России» ждут кардинальные изменения

Александр


Министерство цифрового развития направило в правительство финальную версию законопроекта, направленного на поддержку «Почты России». Премьер-министр Михаил Мишустин поручил внести документ в Госдуму до окончания весенней сессии. Предлагаемые меры включают изменение лицензионных требований к почтовым операторам, а также введение ряда обязательств для банков и маркетплейсов в отношении взаимодействия с почтовой сетью.

Документ существенно ужесточает лицензирование почтовых операторов. Уставный капитал соискателя лицензии должен составлять не менее 5 млн рублей, объём собственных средств — от 1 млрд до 2 млрд рублей, а финансовое обеспечение рисков — от 100 млн до 200 млн рублей. Лицензия будет выдаваться на десять лет, а стоимость её получения зависит от уровня услуг: 100 млн рублей — для федерального уровня, 10 млн рублей — для регионального, 1 млн рублей — для местного. C «Почты России» плата взиматься не будет.

В законопроекте также содержатся меры, направленные на увеличение доступности почтовых услуг и расширение клиентского потока в отделениях. Банкам запретят взимать комиссию с граждан при оплате любых услуг в почтовых отделениях. Маркетплейсы, включённые в реестр цифровых платформ, будут обязаны открывать пункты выдачи заказов в почтовых отделениях либо доставлять товары напрямую туда. Кроме того, «Почта России» получит право продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях и размещать рекламу на платёжных документах за коммунальные услуги.

Отдельный блок мер касается цифровых функций почтовой службы. Законопроект предлагает закрепить статус электронной почтовой системы на федеральном уровне, что сделает «Почту России» единым каналом доставки юридически значимых сообщений от государственных органов гражданам и бизнесу. В Минцифры отмечают, что эти изменения позволят повысить устойчивость почтовой сети, особенно в отдалённых и труднодоступных населённых пунктах, и обеспечат гражданам доступ к необходимым сервисам вне зависимости от места проживания.
Комментарии

sharpmaind
Когда уже закроют этот гадюшник, его уже ничего не спасёт…
2 часа назад в 19:59
#
🆎
🆎
Это "система" — её не закроют .
час назад в 21:13
#