Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Подарочные карты App Store теперь продаются в России в 5 раз дороже номинала

Александр



С 1 апреля 2026 года российские пользователи продуктов Apple лишились возможности пополнять баланс аккаунта со счёта мобильного телефона — операторы «большой четвёрки» отключили эту опцию по указанию Минцифры. В ночь на 1 апреля возможность перевести деньги на счёт сервиса пропала у МТС, билайна, «МегаФона» и T2, при попытке оплаты пользователи видят сообщение о временной недоступности сервиса. Наиболее простым легальным способом пополнения остались цифровые подарочные карты Apple Gift Card, которые приобретаются через онлайн-посредников и активируются в App Store.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Сразу после отключения оплаты с мобильного счёта цены на подарочные карты на маркетплейсах резко выросли по сравнению с номиналом. Подорожание связано с ажиотажем вокруг этого способа оплаты. Создание новых цифровых кодов технически ограничено, а оставшийся запас на маркетплейсах быстро распродаётся. При этом покупателям важно учитывать, что код должен соответствовать региону учётной записи — для российского аккаунта нужны карты именно для российского сегмента. В наибольшем дефиците оказались именно рублёвые карты.

Так, на «Яндекс Маркете» карта на 9000 рублей продаётся за 48 216 рублей.





На Wildberries выгоднее: карту номиналом 5000 рублей можно купить за 9399 рублей (но в наличии сейчас всего 2 штуки).



На Ozon из активных предложений имеется подарочная карта на 500 рублей по цене 7941 рублей.



На части площадок для оплаты иностранных сервисов подарочные карты Apple для российского региона полностью отсутствуют, а на тех, где они ещё продаются, цены также значительно выросли. Например, на некоторых сервисах доступны только карты номиналом от 5000 рублей по цене 9000 рублей.

Эксперты отмечают, что наценка на подарочные карты может составлять от 15 до нескольких сотен процентов в зависимости от продавца, региона, валюты и наличия. Покупатели в отзывах подтверждают, что получают код на электронную почту примерно через час после оплаты, и соглашаются на переплату, чтобы сохранить доступ к подпискам iCloud+, Apple Music и другим сервисам.
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

YABLOKOFON
+479
YABLOKOFON
С дна снова постучали 👏

Это уже рывок или прорыв?
То чувство когда наркота дешевле карточек Эппл 😂

1 апреля 2026 в 16:02
#
+233
Gabriel
Это была самая глупая и неуклюжая блокировка для галочки.
Ничего кроме раздражения у пользователей она не вызовет, а самое главное не даст даже маленького процента в достижении цели по удушению vpn.
Для 46 летнего Шадаев слишком оторван от реальности.
П.с:
Лично мое мнение что товарищу Шадаеву скоро объснят что дичь творить ради того чтобы кому-то понравиться не стоит.
1 апреля 2026 в 16:13
#
+357
Mikkas
Продавцы то как разошлись,цены задрали 😡
2 апреля 2026 в 16:10
#

