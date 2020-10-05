Стиль неоморфизм понемногу набирает популярность в различных интерфейсах. В этой подборке обои, отражающие этот новый тренд. Неоморфизм представляет собой сочетание идей скевоморфизма с плоскими элементами (flat design).
Этот сравнительно новый стиль не так резок и более приятен взгляду по сравнению с плоским дизайном, который Apple развернула в своих мобильных устройствах, начиная с iOS 7. Примеры работ с применением неоморфизма вы можете посмотреть на Dribbble, несмотря на его популярность, он, возможно, никогда не станет мейнстримом. В эту подборку попали обои от @Arthur1992aS и @iSpazio.
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Все предыдущие подборки вы сможете найти здесь.
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Для мака бы еще такие же достать... в ретина-качестве