



За последние несколько недель во всём мире в несколько раз увеличились цены на изготовление поддельных сертификатов о вакцинации и прохождении ПЦР-теста на COVID-19. В среднем цены выросли в шесть раз, и эта тенденция не обошла стороной Россию.



Рост цен обусловлен появлением нового ковидного штамма «омикрон», который распространяется гораздо быстрее предыдущих и заражает больше людей. Многие страны ужесточили эпидемиологический контроль, а следовательно, вырос спрос на услуги, которые позволяют обойти его.



В 2021 году поддельные сертификаты и QR-коды можно было приобрести за 75-100 долларов в зависимости от качества изготовления, а теперь за те же документы просят от 200 до 600 долларов. В России цены ниже — от 4 до 10 тысяч рублей (50-130 долларов). Несмотря на подорожание, спрос на эти услуги сохраняет стабильность. Правоохранительные органы могут найти состав преступления как в изготовлении, так и в приобретении поддельных сертификатов. Российский уголовный кодекс предусматривает за такие действия штраф, принудительные работы или лишение свободы.



«Лаборатория Касперского» предупредила, что многие сайты, предлагающие поддельные сертификаты и QR-коды, нацелены исключительно на получение денег мошенническим путём, то есть не выдают своим пользователям документы, а если и выдают, то лишь отдалённо похожие на официальные справки. Владельцы таких сайтов справедливо полагают, что их жертвы не пойдут жаловаться в полицию.







