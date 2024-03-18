Подходят ли чехлы от iPhone 14 к iPhone 15 и наоборот

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В последние несколько лет Apple существенно не меняет внешний вид и дизайн iPhone, как базовых, так и Pro-моделей. Однако это не значит, что все аксессуары к ним одинаково совместимы: даже 1 мм разницы в габаритах способен отправить владельца новинки за новым чехлом.



