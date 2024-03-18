Подходят ли чехлы от iPhone 14 к iPhone 15 и наоборот

Фото: Digital Trends
В последние несколько лет Apple существенно не меняет внешний вид и дизайн iPhone, как базовых, так и Pro-моделей. Однако это не значит, что все аксессуары к ним одинаково совместимы: даже 1 мм разницы в габаритах способен отправить владельца новинки за новым чехлом.
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Именно так обстоят дела с линейкой iPhone 15 — не каждый из четырех смартфонов влезет в кейс от своего предшественника. Если говорить более предметно:
- iPhone 14 и iPhone 15. Модели отличаются по высоте корпуса — новинка немного выше, а значит чехол от iPhone 14 просто не налезет на «пятнашку».
- iPhone 14 Plus и iPhone 15 Plus. Эти смартфоны почти идентичны по габаритам, но 15 Plus немного уже: 78,1 мм против 77,8 мм. Это значит, что iPhone 15 Plus скорее всего войдет в чехол от iPhone 14 Plus, но может чувствовать себя там черезчур свободно, а в зазор будет попадать пыль и мусор.
- iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro. Чехлы для этих моделей полностью разные из-за физических изменений корпусов смартфонов. Помимо разницы в габаритах около 1 мм по каждой стороне, кнопка действия вместо переключателя звука, порт USB-C, который существенно больше, чем Lightning, а также скругленные углы задней крышки — всё это вынудит вас купить кейс специально для iPhone 15 Pro.
- iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max. Ситуация та же самая — чехлы от одной модели не наденутся на другую по аналогичным причинам. Стоит купить кейс строго для вашей модели.