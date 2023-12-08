Лучше потерпеть с покупкой iPad — вот самое лучшее время обновить модель

Фото: MacRumors



Компания Apple собирается представить новый iPad в следующем году. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, свежий отчет тайваньского инсайдерского ресурса указывает на то, что Apple собирается обновить базовую модель iPad. Речь идет об iPad 11-го поколения, второго доступного планшета в обновленном дизайне. Предыдущий iPad 10th вышел осенью 2022 года.







На данный момент нет подробностей о характеристиках устройства. Поскольку редизайн и порт USB-С в нем уже есть, то, скорее всего, Apple просто обновит чип и цвета корпуса.



Известно, что планшет выйдет во второй половине 2024 года. Поскольку после выхода iPad 11th текущее десятое поколение подешевеет, то лучше дождаться этого момента и выбрать между более свежим iPad 11th и подешевевшим iPad 10th.