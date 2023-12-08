Лучше потерпеть с покупкой iPad — вот самое лучшее время обновить модель

Олег

iPad

Фото: MacRumors

Компания Apple собирается представить новый iPad в следующем году. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, свежий отчет тайваньского инсайдерского ресурса указывает на то, что Apple собирается обновить базовую модель iPad. Речь идет об iPad 11-го поколения, второго доступного планшета в обновленном дизайне. Предыдущий iPad 10th вышел осенью 2022 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

На данный момент нет подробностей о характеристиках устройства. Поскольку редизайн и порт USB-С в нем уже есть, то, скорее всего, Apple просто обновит чип и цвета корпуса.

Известно, что планшет выйдет во второй половине 2024 года. Поскольку после выхода iPad 11th текущее десятое поколение подешевеет, то лучше дождаться этого момента и выбрать между более свежим iPad 11th и подешевевшим iPad 10th. 

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Большой iPad Air и iPad Pro OLED выйдут в начале 2024 года
MacBook Air с чипами M3 на подходе. Инсайдер раскрыл сроки выхода новых ноутбуков
Apple отправила легендарный iPhone на свалку истории. Его обожали почти все

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+265
Alex82
Так это получается, практически год ждать?!😳🤦🏻‍♂️ А может лучше жить здесь и сейчас?🤔
2 часа назад в 18:03
#
tellurian
+4680
tellurian
Будет дороже тех, что сейчас есть на рынке. Ждать 3 месяца точно.
2 часа назад в 18:03
#
st00p1dm0nkey
+4137
st00p1dm0nkey
В целом фиг его знает, надо смотреть какую цену они поставят на него.
Разница в цене между айпадом 21 и 22 года в 10-15 тысяч (минимальные версии wifi 64gb). Они отличаются в основном в дизайне, в задачах для которых покупают их разницы особо нет (я в курсе что у последнего проц чуть новей и оперативы больше на 1 гиг).
Моё мнение, что данное обновление не стоит переплаты 10 тысяч. Наверное лучше доплатить и взять мини или эйр уже, если вдруг решили брать айпад 22 года. А так 21 года вполне достаточно.
Так что будем посмотреть
час назад в 19:27
#