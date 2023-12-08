Резкий приступ жадности: подписка iCloud+ подорожала в России на 10 тысяч рублей

Александр



В сентябре в подписке на облачное хранилище iCloud+ появились две новые опции: 6 ТБ за 30 долларов или 3,5 тысячи рублей и 12 ТБ за 60 долларов или 7 тысяч рублей. Последний вариант внезапно подорожал в России — за него предлагается платить уже не по 7, а по 17 тысяч рублей в месяц.

Сайт Hi-Tech Mail.ru предположил, что такой вариант отображения цены «с лишней единичкой» — баг в iOS 17, поскольку на сайте Apple указаны прежние расценки. На ixbt.com выяснили, что повышенная цена отображается и на старых устройствах с iOS 15. Так что вряд ли дело в баге, скорее кто-то в Apple просто ошибся с указанием стоимости.


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Скорее всего, Apple действительно спишет за подписку 17 тысяч, раз такая цена указана в самом сервисе (хотя никто не рискнул проверить, так ли это). Даже если это ошибка, лишнее списание придётся возвращать через поддержку, а это затруднительно с учётом ухода Apple с российского рынка.

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Комментарии

0
ВилсакомФорева🫶
Можно еще каждое предложение начинать с фразы "скорее всего". Мне кажется 2 раза маловато. И вообще можно ни за что не отвечать.
час назад в 01:02
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