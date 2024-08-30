Подписка «Яндекс Плюс» подорожала. Что поменялось?

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Стоимость базовой подписки «Яндекс Плюс» изменилась — раньше пользователи платили 299 рублей в месяц, а теперь «Яндекс» берёт 399 рублей. В подписку добавились новые опции, за которые раньше приходилось доплачивать, если они были нужны. Также сохранились возможности сэкономить.Частью базовой подписки стали опции «Букмейт» и «Больше кино», которые обходились дополнительно в 100 рублей за месяц каждая. Также стали доступны детский режим и спортивные трансляции на «Кинопоиске» и раздел с аудиокнигами на «Яндекс Музыке».Пользователи, у которых не подключены «Букмейт» и «Больше кино», могут воспользоваться промо-периодом и до 1 октября оплачивать за подписку 299 рублей, после чего цена для них увеличится до 399 рублей. Те, кто в дополнение к «Плюсу» покупал «Букмейт» или «Больше кино», получат ещё одну опцию за те же деньги, а для тех, у кого подключены обе опции, ежемесячный платёж станет даже меньше — 399 рублей вместо 499.Если приобрести подписку «Яндекс Плюс» сразу на год, она обойдётся в 249 рублей в месяц. В неё по-прежнему можно добавить до трёх близких — у каждого будет свой аккаунт, баллы «Плюса», персональные подборки и рекомендации.