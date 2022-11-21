Подписку «Яндекс 360» отдают с огромной скидкой до 28 ноября

Компания Яндекс объявила о скидке на свою подписку «360». Об этом можно узнать на официальном сайте сервиса.
Для пользователей «Яндекс 360» существует три варианта подписки: 200 Гб, 2 ТБ и 3 ТБ. Со скидкой отдают средний тариф на 2 ТБ. Как и следует из названия, он предоставляет 2 Терабайта облачного хранилища и позволяет загружать файлы весом до 50 Гб каждый. Кроме того, в цену включен безлимит на хранение фото и видео со смартфона, уникальный email-адрес на выбор и несколько других «плюшек».
До 28 ноября тариф «Премиум 2 ТБ» можно прибрести всего за 1490 рублей, если оплатить его сразу на два года вперед. Обычная цена этой подписки — 4150 рублей в год или 8300 рубля за два года.