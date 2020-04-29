





Последние двадцать лет на рынке x86-процессоров есть только два крупных игрока — это AMD и Intel. Да, они не единственные: есть, например, процессоры Zhaoxin, которые сейчас производят на мощностях когда-то популярной VIA. Однако все такие решения имеют совсем слабую производительность при низком распространении за пределами Китая, так что рассматривать их бессмысленно.В результате мы десятилетиями наблюдаем борьбу двух компаний: то AMD выпустят первые двухъядерные Athlon, заставив Intel изобрести крутую архитектуру Core Duo, решениями на которой до сих пор пользуется достаточное количество людей. То Intel выпустит интересные 6-ядерные Core i7 на LGA1366 в далеком 2010 году с 3-канальной памятью в ответ на 6-ядерные AMD Phenom. И в последние три года мы видим новый виток этой борьбы: AMD активно развивает CPU Ryzen, принеся на десктопы аж 16-ядерные процессоры, Intel же всеми силами пытается не отставать.Завтра состоится официальный анонс «новых» Intel Core 10-ого поколения (Comet Lake). И, очевидно, вся информация о новинках уже была слита в интернет вместе с подробными тестами. А с учетом того, что я не просто так взял слово «новые» в кавычки, судить о таких решениях можно уже сейчас, и если совсем вкратце — это полный провал.Как вы уже, возможно, догадались, Comet Lake выйдут на все том же 14 нм техпроцессе с все той же старой архитектурой Skylake. Почему это плохо? Например, потому, что AMD уже почти год выпускает 7 нм CPU, а Apple осенью порадует нас 5 нм Apple A14. Конечно, нанометры не являются мерилами производительности, однако чем меньше техпроцесс — тем меньше транзисторы, и тем меньше их энергопотребление и тем большее их количество можно «запихнуть» в кристалл с той же площадью.Вторая проблема — это архитектура. По меркам 2015-2016 года Skylake (6-ое поколение процессоров Intel Core) была действительно прорывной: тут и поддержка DDR4, и новая шина DMI 3.0, связывающая чипсет и процессор, и поддержка векторных инструкций AVX-512, и наличие встроенного процессора обработки изображений (ISP), и еще множество более мелких улучшений. В итоге архитектура получилась настолько классной, что по показателю IPC (количество исполняемых инструкций на такт, грубо говоря производительность на герц частоты) она оказалась лучше и AMD Zen, использующихся в Ryzen 1000, и Zen+ в Ryzen 2000 — а ведь последние вышли спустя аж три года!Это, очевидно, позволило Intel расслабиться: что Kaby Lake (7-ое поколение), что Coffee Lake (8-ое и 9-ое поколения) архитектурно почти не отличаются от Skylake — компания лишь слегка поигралась с размерами и расположением некоторых ключевых узлов транзисторов, что позволило выжать еще пару сотен мегагерц частоты. Это дало Intel возможность давить мощью: так, 8-ядерный Core i9-9900K «укатывает в асфальт» конкурента в лице Ryzen 7 2700X как из-за лучшей архитектуры, так и из-за куда большей частоты.Однако первый звоночек прозвучал уже в конце 2018 года с все тем же Core i9-9900K. В попытках добиться заветных 5 ГГц компания Intel решила «забыть», что номинальный теплопакет процессора — 95 Вт. В итоге оказалось, что на 5 ГГц по всем 8 ядрам в задачах, серьезно нагружающих CPU, тепловыделение сего монстра оказалось совсем слегка больше: до 200 Вт. Попутно оказалось, что припой, который использует компания, не особо эффективный, и даже под мощными системами водяного охлаждения температура процессора нередко становится трехзначной.Но Core i9 это простили — дескать, безоговорочный флагман же, да и далеко не все активно нагружают CPU, а в тех же играх тепловыделение 8-ядерного монстра оказывается в 95-ваттных рамках, что позволяет добиться вменяемых температур даже при использовании не очень дорогих суперкулеров.И все было бы хорошо, если бы AMD не представила около года назад новую архитектуру Zen 2 и десктопные процессоры с числом ядер аж до 16. Причем архитектура оказалась настолько классной, что в большом количестве вычислительных задач 8-ядерный Ryzen 7 3700X с частотой на уровне 4.2-4.3 ГГц выступает на уровне того самого Core i9-9900K на 5 ГГц, потребляя при этом всего лишь около сотни ватт. А 16-ядерный Ryzen 9 3950X теперь заставляет уже топ от Intel тихо курить в стороне.Разумеется, в компании Intel поняли, что пахнет жареным, и нужно что-то делать. Только вот что? 10 нм техпроцесс и архитектура Ice Lake достаточно сырые: да, они более энергоэффективны, только вот частоту выше 4 ГГц поднять не получается, да и прироста IPC нет. В итоге для ноутбуков такие процессоры подходят идеально (это, например, Core i7-1065G7), позволяя получать при 15-25 Вт неплохую производительность, но для десктопов они не подходят.Поэтому Intel решила пойти все тем же путем — наращиванием физической мощности. Ведь что могло пойти не так: они это уже делали и с 6-ядерным Core i7-8700K, и с 8-ядерным Core i9-9900K. Теперь компания накинула еще два ядра, и топом будет Core i9-10900K. И тут в дверь постучала физика: так, тепловыделение Core i9-9900K уже подходило к 200 Вт. Знаете, какое тепловыделение Core i9-10900 — даже без K, то есть без разгона и на частоте «всего» 4.6 ГГц? До 220 Вт:А теперь представьте тепловыделение Core i9-10900K на 4.8 ГГц, с учетом того, что где-то свыше 4.6-4.7 ГГц каждая сотня мегагерц дается достаточно серьезным повышением рабочего напряжения. Скорее всего, оно будет на уровне 250-280 Вт. При этом сама компания Intel скромно указывает TDP в 125 Вт.Для понимания глубины той дыры, в которую загнала себя Intel — тепловыделение в 280 Вт имеет 64-ядерный Ryzen Threadripper 3990X, работающий на частоте около 3 ГГц. Думаю, сравнивать производительность тут бессмысленно — и так очевидно, кто быстрее и во сколько раз.И да, снова новый сокет. Уже третий для решений на архитектуре Skylake. Да, отличие от предыдущего LGA1151 минимально, но хотя бы теперь отсутствие электрической совместимости легко объяснить. Взгляните на фото плат MSI Z390-A Pro и Z490-A Pro:В глаза сразу же бросаются массивные радиаторы над VRM (зоной питания процессора) у новой платы, да и самих фаз питания стало куда больше. Почему — ответ выше: если раньше около 200 Вт потребляла только одна линейка, Core i9, то теперь их стало две. И, дабы очень умные пользователи, желая сэкономить, не ставили 10-ядерный Core i9 на плату с H310 чипсетом и парой фаз питания, устраивая красочные фейерверки в корпусе, Intel и заменила сокет, а производители стали делать усиленные VRM, которые способны справиться с такой нагрузкой.Однако это слабое оправдание, если посмотреть на AMD: компания на одном и том же сокете AM4 выпустила уже три архитектуры, и будет еще четвертая. Причем есть полная обратная совместимость. Конечно, пихать в дешевую плату на A320 чипсете топовый 16-ядерный Ryzen 3950X смысла нет, но даже простые платы на B350 чипсете без особых проблем могут справиться с 8-ядерным Ryzen 7 3700X, ибо последний под нагрузкой потребляет всего порядка 100-120 Вт.И да, как я уже писал выше — нет ни электрической, ни программной совместимости между новым LGA1200 и старым LGA1151. Intel учится на своих ошибках, и теперь не будет способа заставить работать новые CPU на старых платах или наоборот.Итак, ниже — полный перечень процессоров Comet Lake с рекомендованными ценами:И лично у меня появляется стойкое чувство дежавю. То, что Celeron и Pentium остались двухядерными, не удивляет: Intel уже пару лет просто наращивает их частоты на пару сотен мегагерц, так что очередным таким «бустом» компания не удивила. Но посмотрим на тот же Core i3-10100. 4 ядра, 8 потоков, частота до 4.3 ГГц. Да это же Core i7-7700 собственной персоной! Ладно, а что насчет Core i5-10600K? 6 ядер и 12 потоков, частота до 4.8 ГГц, разблокированный множитель. Угу, вы правильно подумали — это реинкарнация Core i7-8700K. А 8-ядерный Core i7-10700K — это вылитый Core i9-9900K.Единственные действительно новые процессоры в этой линейке — это 10-ядерные Core i9-10900 и Core i9-10900K. Все остальные — это по сути аналоги топовых или предтоповых решений предыдущих поколений, продающихся по сниженным ценам.Почему компания так делает я уже объяснил выше: 10 нм техпроцессс еще не готов, новая архитектура тоже. Поэтому единственное, что остается делать Intel — это перемаркировывать свои процессоры, снижая при этом удельную цену на ядро или поток. Поможет ли это компании на равных конкурировать с Ryzen 3000? Об этом поговорим ниже.Но для начала давайте подробно изучим «новый» чипсет Z490 в сравнении со «старым» Z390:Как видно, PCI Express так и остался версии 3.0, даже суммарное количество его линий не поменялось — те же 40 штук. И это при том, что AMD уже почти год выпускает свои процессоры с PCIe 4.0. В оправдании Intel можно сказать, что новый интерфейс пока что нигде не нужен, но только «пока» — очевидно, что пользователь, покупающий топовый 10-ядерный Core i9, явно не планирует его менять через год и даже два. И никто не даст вам гарантии, что годика через три PCIe 4.0 не будет существенно обгонять PCIe 3.0, например, при подключении новейших SSD.Далее — слегка выросли гарантированные частоты работы ОЗУ, с DDR4-2666 до DDR4-2933. Неплохо, кроме двух «но»: у конкурентов в лице Ryzen 3000 есть гарантированная поддержка DDR4-3200, и память с возможностью разгона до 3400-3600 МГц стоит сейчас уже достаточно дешево. При этом в стиле Intel разгон поддерживает только старший чипсетZ490: более младшим типа H410 или B460 придется довольствоваться 2933 МГц.Еще года четыре назад я бы сказал, что это не критично, и что DDR4-2400 хватит всем. Однако времена меняются, и сейчас при работе с DDR4-2933 вместо с DDR4-3600 (разумеется, с правильно подобранными таймингами) вы рискуете недополучить до 10-15% производительности CPU, что сложно назвать несущественной потерей.Пытаемся искать различия дальше: по количеству USB или SATA разницы нет, как и по скорости. Собственно, это скорее ожидаемо: USB 4.0 еще нет, а 6 SATA-портов для десктопов хватает заглаза. Также различий нет в шине, соединяющей процессор с чипсетом — это все тот же DMI 3.0, впервые появившийся аж в августе 2015 года с процессорами Skylake (Intel Core 6-ого поколения). Опять же, с учетом того, что версия PCIe не поменялась, как и не появилась потребность в подключении через чипсет чего-то очень быстрого, наличие старой шины вполне объяснимо.Также не изменилась интегрированная графика — это все та же Intel UHD Graphics 610 и 630. Про игры на ней можно забыть, если вы, конечно, не фанат косынки, но с выводом картинки даже в 4K, как и с обработкой видео в таком разрешении, она справится без проблем. В любом случае, если вы берете в ПК дискретную видеокарту, имеет смысл брать процессор с индексом F — в нем интегрированная видеокарта отключена, что позволит сэкономить 10-15 долларов.Так есть хоть какие-нибудь значимые изменения, спросите вы? Есть. Не то чтобы значимые конечно, но все еще хоть что-то за последние четыре года Intel сделала быстрее AMD — а именно добавила 2.5G Intel Ethernet Connection I225. Иными словами, теперь Ethernet-порт может работать на скорости не до 1 Гбит/c, а до 2.5. С учетом того, что уже в крупных городах мира (в том числе и Москве) есть доступные тарифы на 1.5-2 Гбит/c, такой порт точно не будет лишним.Ну и продолжая говорить о подключениях — появился Intel AX201 с поддержкой гигабитного Wi-Fi 6. Платы с Z390 поддерживали «всего лишь» Wi-Fi 5, но опять же, с учетом того, что оптоволоконный интернет становится все быстрее и доступнее, как и роутеры с поддержкой Wi-Fi 6, такое нововведение точно нельзя назвать лишним.Intel всегда славилась непрозрачным «частотообразованием». Так, смотрим на их слайд о топовом Core i9-10900K:В глаза сразу бросается цифра в 5.3 ГГц — на целых 300 МГц больше, чем у Core i9-9900K. Однако читаем ниже мелкими буквами: такая частота достигается только на одно ядро и только если справляется система охлаждения. Иными словами, вспоминая про информацию выше о жоре 10-ядерного CPU, для получения 5.3 ГГц вам потребуется, видимо, жидкий азот.Конечно, это шутка, но дальше еще интереснее. Если температурный режим плохой, то на одно ядро частота будет уже лишь 5.2 ГГц — технология Turbo Boost 3.0 выберет лучшее ядро и будет поднимать частоту именно на нем. Далее, два ядра по технологии Turbo Boost 2.0 могут достичь уже лишь 5.1 ГГц, а все ядра — только 4.8 ГГц. И именно последнюю цифру вы будете видеть 99% времени.Почему? Да потому что в современном мире сложно придумать задачу, которая не утилизирует хотя бы 8 потоков. Обработка фото и видео, 3D-рендеринг, CAD-проекты, да даже игры — все они давно научились работать с многоядерными процессорами. Конечно, все 20 потоков могут оказаться не загружены, но половина из них точно будет нормально утилизироваться, а значит никаких 5.3 и даже 5 ГГц вы не увидите. Вот и получается, что цифра 5.3 ГГц существует лишь на бумаге, вернее на рекламных стендах, а на деле частота будет на 10% ниже.Аналогично и с другими процессорами — например, для «народного» 6-ядерного Core i5-10400 указана частота в 4.3 ГГц, однако на деле все ядра смогут работать лишь на 4 ГГц. Тут, в общем и целом, нет ничего нового, Intel — да и AMD — уже не первый раз так мухлюют с частотами, так что это стоит помнить при выборе процессора.Что касается ручного разгона, то из-за старого 14 нм техпроцесса и огромного тепловыделения чуда ожидать не стоит: 6- и 8-ядерные процессоры скорее всего остановятся в районе 5-5.1 ГГц, а вот 10-ядерный топ, вполне возможно, и выше родных 4.8 ГГц на все ядра не прыгнет. Впрочем, с разгоном все плохо не только у Intel: у AMD Ryzen 3000, особенно топовых, из-за различий в качестве используемых кристаллов с покорением даже 4.5 ГГц очень большие проблемы.У многих, скорее всего, назрел вопрос — а что насчет систем охлаждения? К счастью, тут Intel ничего менять не стала — отверстия остались те же, так что кулеры для LGA115X отлично подойдут. Более того, компания приняла к сведению проблемы с припоем у топовых Intel Core 9-ого поколения, так что теперь сам кремниевый кристалл стал тоньше, а медная крышка наоборот, толще:Сильно ли это поможет? Как показывают тесты, стачивание лишнего кремния с кристалла Core i9-9900K уменьшает температуру на пару градусов. Возможно, еще столько же даст улучшенный припой. Короче говоря, чуда ожидать не стоит, но временами и 4-5 градусов является весомой разницей.Разумеется, в современном мире что-то удержать в тайне нереально, и тесты новинок уже есть в интернете. Например, ресурс CPU-Monkey протестировал новые Core i3 вместе с Ryzen в Cinebench R20:Результат вполне ожидаемый: паритет, с учетом более высоких тактовых частот у Intel Core. При этом, что любопытно, виден прогресс у AMD и отсутствие такового у Intel: хорошо видно, что Ryzen за два поколения стали на 15% быстрее при сравнимых частотах, у «синих» же прироста нет.А теперь самое интересное — цены. Так, Core i3-10100 будет стоит $122, Core i3-10300 уже $143. А вот Ryzen 3 3100 обойдется всего в $99, Ryzen 3 3300X — в $120. С учетом того, что такой младший Ryzen без проблем разгонится до 4.2-4.3 ГГц, он будет и слегка быстрее Core i3-10300, и существенно дешевле его. И даже без разгона решения от AMD оказываются все же выгоднее.К тому же из-за того, что производителям теперь приходится делать усиленные VRM, существенно выросли цены на платы: так, та же MSI Z490-A Pro обойдется в €200 или более 16 000 рублей. И это при том, что Z390-A Pro сейчас можно найти за 10 тысяч. Конечно, никто не будет брать такие платы для простеньких Core i3, но тенденция понятна, и платы на чипсете H410 также подорожают относительно плат на H310.А вот в случае с Ryzen таких проблем нет — с вышеуказанными процессорами без проблем справятся платы на AMD A320, которые стоят от трех тысяч рублей. А доплатив еще 500-700 рублей, вы получите уже плату на чипсете B350 с возможностью разгона.Вот и получается, что в бюджетном сегменте решения от Intel опять не выглядят интересной покупкой: да, если не брать разгон, они аналогичны по производительности конкурентам из стана «красных». Но при этом сами CPU от «синих» стоят дороже, и вам придется брать более дорогую плату, так что при сборке с нуля покупать процессоры от Intel смысла нет. Что касается апгрейда, то тут и так все понятно — у «синих» его нет, а вот у AMD он максимально прост: вытащили из свой платы Athlon, поставили Ryzen 3 и продолжили работать.Ладно, но может в топовом сегменте 10-ядерный Core i9-10900K играет мускулами? Не совсем. Да, с учетом максимально поднятой с завода частоты он догоняет 12-ядерный Ryzen 9 3900X, правда ценой жуткого тепловыделения:Но вот с ценой опять те же проблемы. Так, решение от AMD можно найти на Amazon за 430-440 долларов. За 10-ядерный CPU от Intel без видеоядра попросят $472. И опять же стоит помнить, что вам потребуется мощный суперкулер или СВО для отвода 200-250 Вт под нагрузкой, и вам придется купить достаточно дорогую материнскую плату.Ну и под конец — конкурента 16-ядерному Ryzen 9 3950X у Intel среди десктопов до сих пор нет, и вряд ли появится в ближайшее время.Да, все именно так: в конце этого года или в начале следующего Intel выпустит процессоры 11-ого поколения (Rocket Lake). Они снова будут базироваться на 14 нм, но получат действительно новую архитектуру с увеличенным IPC. Кроме этого, они будут работать уже с PCI Express 4.0, будет новая интегрированная графика, чипсет будет подключен по DMI 3.0 x8 (удвоение пропускной способности), а также будет поддержка Thunderbolt 4 и USB 3.2 на скорости до 20 Гб/c:Короче говоря, это будут действительно новые процессоры, единственный минус которых — старый 14 нм техпроцесс. И поэтому покупка решений 10-ого поколения не выглядит здравой, более того: зачем Intel вообще их выпускает? Чтобы наплодить как можно больше процессоров и отдать меньшую долю рынка AMD? Уж лучше бы 10 нм техпроцессом занялись...Да, в общем и целом. Среди этих двух десятков CPU нет безоговорочно выгодных или чем-то выделяющихся на фоне Ryzen 3000. Единственная причина, по которой имеет смысл брать решения Intel Core 10-ого поколения — вам хочется добиться максимально возможного fps в играх, вы ощущаете разницу между 100 и 110 кадрами в секунду и вы согласны за это платить, ибо это единственное превосходство даже текущих Coffee Lake над Ryzen 3000. Во всех других случаях стоит или подождать конца года и выхода Rocket Lake, или же, если время не терпит, собрать ПК на процессорах AMD.