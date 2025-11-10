Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Раскрыты подробности о новом сборе, из-за которого в России вся подорожает электроника

Александр

Фото freepik

Сегодня стало известно, что Минфин РФ внёс на рассмотрение правительства проект о введении технологического сбора, средства от которого направят на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники. Инициатива предполагает создание нового квазиналога для производителей и импортёров электронной продукции.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«Ведомости» сообщили подробности о том, как будет реализован новый сбор. Плательщиками станут как импортеры, так и внутренние производители, независимо от степени локализации их производства. Сбор затронет те категории товаров, где доля российских производителей остается невысокой. Перечень такой продукции правительство будет утверждать поэтапно в течение нескольких лет.

На первом этапе сбор распространится только на готовую продукцию. Ставку будут определять отдельно для каждой единицы товара, в том числе с учетом её стоимости, при этом максимальный размер сбора не превысит 5000 рублей. Администратором нового механизма выступит Минпромторг, однако оператор для его администрирования ещё не определен. 

Минпромторг подтвердил, что технологический сбор будут вводить поэтапно: сначала с готовой техники, включая ноутбуки и смартфоны, а затем — с электронных компонентов. В случае принятия закона норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Собранные средства направят на финансирование государственных программ поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, которая сегодня в основном существует за счёт субсидий.

-5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Покупатели недовольны хитрым нововведением на Wildberries
С Wildberries и OZON пропадают товары из Китая
На Wildberries появилась доставка совершенно нового вида

Рекомендации

Рекомендации

Так вот почему глючат и не работают звонки в WhatsApp и Telegram! Все причины
В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+15
Игорь
средства от которого направят на поддержку отечественной радио- и микроэлектроник
вот если бы реально туда. то было бы не так жалко, а так, думаю, всем понятно куда пойдут эти деньги.
Сегодня в 17:18
#
tellurian
+2693
tellurian
Его нужно было ввозить 10 лет назад, после Крыма. А сейчас и так денег мало и будет ещё меньше.
2 часа назад в 18:30
#