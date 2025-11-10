Раскрыты подробности о новом сборе, из-за которого в России вся подорожает электроника

Фото freepik
Сегодня стало известно, что Минфин РФ внёс на рассмотрение правительства проект о введении технологического сбора, средства от которого направят на поддержку отечественной радио- и микроэлектроники. Инициатива предполагает создание нового квазиналога для производителей и импортёров электронной продукции.
На первом этапе сбор распространится только на готовую продукцию. Ставку будут определять отдельно для каждой единицы товара, в том числе с учетом её стоимости, при этом максимальный размер сбора не превысит 5000 рублей. Администратором нового механизма выступит Минпромторг, однако оператор для его администрирования ещё не определен.
Минпромторг подтвердил, что технологический сбор будут вводить поэтапно: сначала с готовой техники, включая ноутбуки и смартфоны, а затем — с электронных компонентов. В случае принятия закона норма начнет действовать с 1 сентября 2026 года. Собранные средства направят на финансирование государственных программ поддержки электронной и радиоэлектронной промышленности, которая сегодня в основном существует за счёт субсидий.