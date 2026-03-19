Подростки нашли возмутительное применение для нейросетей и массово переходят на него

Опрос показал, что больше половины подростков используют нейросети для генерации сексуализированного контента. Об этом пишет Digital Trends.

Исследование провел сотрудник американского университета Джорджа Мейсона, а результаты опубликованы в научном журнале. В нем приняли участие 557 респондентов в возрасте от 13 до 17 лет — на условиях анонимности и с согласия их родителей.Оказалось, что 55,3% опрошенных подростков использовали инструменты искусственного интеллекта для создания обнаженных изображений себя или других людей. Практически все (54,4% против 55,3%) успешно их получали от ИИ. Но самое тревожное даже не это: 36,3% опрошенных подростков признались, что третьи лица создавали через нейросети их обнаженные изображения, а в 33,2% случаев картинки еще и распространялись — всё это без их согласия.В целом генерацию обнаженного контента совершали и мальчики, и девочки, но признавшихся в этом респондентов мужского пола оказалось немного больше.