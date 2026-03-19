Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Подростки нашли возмутительное применение для нейросетей и массово переходят на него

Олег

Фото: Unsplash 

Опрос показал, что больше половины подростков используют нейросети для генерации сексуализированного контента. Об этом пишет Digital Trends. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Исследование провел сотрудник американского университета Джорджа Мейсона, а результаты опубликованы в научном журнале. В нем приняли участие 557 респондентов в возрасте от 13 до 17 лет — на условиях анонимности и с согласия их родителей. 

Оказалось, что 55,3% опрошенных подростков использовали инструменты искусственного интеллекта для создания обнаженных изображений себя или других людей. Практически все (54,4% против 55,3%) успешно их получали от ИИ. Но самое тревожное даже не это: 36,3% опрошенных подростков признались, что третьи лица создавали через нейросети их обнаженные изображения, а в 33,2% случаев картинки еще и распространялись — всё это без их согласия. 

В целом генерацию обнаженного контента совершали и мальчики, и девочки, но признавшихся в этом респондентов мужского пола оказалось немного больше. 
0
Источник:
Digital Trends
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии