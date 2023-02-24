Подросток получил срок за баловство с AirDrop на борту самолета



Несовершеннолетний житель США получил условный срок за то, что до смерти напугал пассажиров и экипаж самолета. Об этом рассказали в iMore.



Согласно источнику, парень сидел в самолете, который должен был вылететь в Чикаго, но еще не поднялся в воздух. От безделья ему пришла в голову идея побаловаться с AirDrop на своей iPhone и разыграть людей, которые находятся на борту рядом с ним.



Он переименовал свой iPhone, вписав фразу «У меня бомба» и начал рассылать фотографии от этого имени всем, кого нашел в зоне покрытия AirDrop. Пассажиры перепугались и вызвали экипаж, который отменил взлет и отогнал самолет на запасную полосу до прибытия полиции.



Парень сам испугался больше других и в итоге признался, что это был его неудачный розыгрыш. Полиция проверила шутника и отправила его в отдел пробации для несовершеннолетних в Эль-Пасо. Когда обстоятельства прояснились, прокурор округа выдвинул парню обвинение и он получил условный срок.

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